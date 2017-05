Las confesiones de Paris Hilton

En la actualidad, Hilton tiene un total de cinco iPhones, uno de ellos dedicado únicamente a controlar sus redes sociales y satisfacer la curiosidad de sus cerca de siete millones de seguidores. Entre las últimas fotografías con más éxito de la estrella se encontraban las del festival Coachella. Cuando el redactor le preguntó si se había divertido en el evento ella respondió tajantemente «¿Es católico el Papa?».

No hay ninguna duda de que se quiere mucho. Tanto es así, que la estrella de Hollywood asegura haber sido la inventora de los «selfies», «Tengo un selfie de cuando era pequeña, hecho con una cámara desechable», aseguró durante la entrevista. Sin embargo, Hilton afirma que esto no es en lo único que ha sido pionera dentro del mundo de la moda. La heredera convirtió la escena social de la capital del mundo, Nueva York, en la década del nuevo milenio, estableciendo no solo todas las tendencias de la moda y estilo del momento sino por convertirse en una «influencer» mucho antes incluso de que existiese una palabra para definir a las personas que por su presencia e influencia en redes sociales pueden llegar a convertirse en unos prescriptores interesante para una marca. «Comencé un nuevo género de celebridad que nadie había visto antes», asegura.

#MoodAF ūüíē‚ú®ūüĎłūüŹľ‚ú®ūüíē Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el 17 de May de 2017 a la(s) 1:04 PDT

La estrella construyó una marca personal antes de que se convirtiesen en algo común entre los famosos, con la publicación de libros, ropa normal y canina, perfumes y hasta un vino espumoso. Todo ello con su nombre y su rostro. Este año, Hilton lanzará su perfume 23 en 13 años. Ella también trabaja como DJ por todo el mundo y es uno de los artistas mejor pagados. Según explicó para la revista, su madre le enseñó a no hablar de dinero, sin embargo se estima que podría ganar cerca de 347.000 dólares la hora cada vez que acude a un evento como disc-jockey. «Al principio lo hacía todo yo sola, sin un publicista, un estilista, un equipo de glamour o medios de comunicación social», explica, «hoy en día considero que es muy fácil llegar a ser famoso. Cualquier persona con un teléfono puede conseguirlo», afirma. Sobre el tema de la popularidad de las Kardashians, sorprendentemente, Hilton solo tiene palabras de elogio para ellas: «Conozco a la familia de toda la vida. Todas ellas son hermosas mujeres de negocios e inteligentes. Estoy muy orgullosa de ellas y de la marca que han construido».

I'm a Barbie Girl in A Barbie World ūüíĖūüĎłūüŹľūüíĖ #QueenBarbie ūüĎĎ Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el 13 de May de 2017 a la(s) 6:56 PDT

Más allá de su armario, la casa de Paris Hilton es un museo en sí misma. Antes incluso de entrar en la mansión cuelga un cartel dorado en el que se puede leer «Princess Paris». En el hall de entrada, los visitantes son recibidos con un inmenso retrato de la famosa heredera, sin embargo, este no es el único sitio en el que luce su trabajada figura, todas las estancias del «castillo» están cubiertas con imágenes de sí misma: fotos, cojines, pinturas… cualquier decoración tiene un hueco en la mansión.