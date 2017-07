Las confesiones más íntimas de Carlos Baute

Carlos Baute acudió el pasado lunes a su cita en el plató de «All you need is love, o no», demostrando que sus rencillas con su conductor, Risto Mejide, estaban más que superadas. En el encuentro, cercano y distendido, el cantante se encontró lo suficientemente cómodo como para hacer sus confesiones más personales, dejando a su interlocutor perplejo ante sus declaraciones sobre el amor y la sexualidad.

Una de los momentos más jugosos tuvo lugar cuando recordó un momento bochornoso de su juventud, el día en que su madre lo sorprendió teniendo sexo con una chica. Al captar la extroversión del cantante, el exjurado de «OT» aprovechó para hacerle una confesión y tirarle de la lengua: le dijo que siempre había pensado que era gay y no se había atrevido a salir del armario. El venezolano le respondió tajante: «No me gustan los hombres ni quiero probarlo».

«Me he acostado con varias fans»

Una de sus confidencias más polémicas fue relativa a sus fans, entre quienes el cantante desata pasiones. Baute confesó, no solo que tuvo relaciones sexuales con varias de ellas, sino que se casó con una: «Me he acostado con varias fans, entre ellas mi mujer».

Conoció a Astrid Klisans –su esposa- cuando esta tenía 9 años, era la hija de su abogado y una de sus más leales seguidoras. «Yo le decía soy tu novio grande», confiesa el cantante. «A los 16 años le dije 'oye sal de fiesta, vuélvete loca, ten novio, que más adelante nos veremos y yo voy a ser padre de tus hijos. A día de hoy soy el padre de uno», añadía.

Pero no todo fueron logros amorosos, el cantante latino confesó que también «le hicieron alguna cobra, sobre todo en discotecas». Y manifestó su devoción por las mujeres españolas. «La primera vez que vine a España me quedé enloquecido con las mujeres tan hermosas que hay acá, la mujer española es espectacular», confesó.

En el espacio también hubo lugar paraMarta Sánchez, el cantante venezolano superó también sus pasados conflictos con la cantante gallega: «Lo de Marta se ha superado, me llamó diciendo que le encantaría hacer un dueto conmigo cuando cumplió 50. Yo me inspiré y le hice una canción que solo quiero cantar con ella, porque está hecha para ella».