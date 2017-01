El clan Bosé Dominguín unido en el dolor durante la despedida a Bimba

Si para algo han servido las redes sociales es para comprobar la cantidad de amigos que uno tiene en esta vida. Desde que el pasado lunes saltara la triste noticia de la muerte de Bimba Bosé (41 años) tras luchar contra el cáncer que invadió su cuerpo las condolencias en las redes sociales no han cesado. Modelo, cantante, visionaria de tendencias y luchadora positiva incluso en los momentos mas duros de su vida, Bimba hizo de su enfermedad algo casi «normal» hablando del cáncer y la metástasis sin caer en sensacionalismo ni nada parecido. «No es un día triste porque mi madre no le gustaba la tristeza», escribía su hija Dora de 13 años, fruto de su matrimonio con Diego Postigo con quien también tuvo a su hija June de 5. La madurez de la joven sorprende a cuantos no la conocen pero no así a la familia y cercanos de Bimba que saben cómo madre e hija han vivido más que unidas estos meses de tratamientos y mirada positiva en su nueva vida junto al mar de Sotogrande. De ahí que estos días se hayan multiplicado las reproducciones del video donde aparecen cantando madre e hija en el programa «Levántate» y que dedicaron a David Delfín, su íntimo del alma que también lucha contra tres tumores cerebrales. En ese programa ni Mario Vaquerizo ni Alaska pudieron ocultar sus rostros envueltos en lágrimas conscientes de las batallas que tanto Bimba como David mantenían y conmovidos con la voz de una niña que además de un don para la canción tiene los mimbres de su madre.

Como explicó Paola Dominguín en la puerta del tanatorio el cantante Miguel Bosé no pudo llegar a tiempo para despedirse de su adorada sobrina. Bosé le dedicó unas palabras muy cariñosas en su red social y una vez más se ha comprobado cómo ante una muerte tan dolorosa siempre aparecen depredadores de las redes dispuestos a insultar tanto a la fallecida como a su tío. La burrada de esos mensajes es tan asquerosa que reproducirlos sería caer en su trampa y por eso se espera que la Fiscalía actúe, como denuncian miles de «followers» de sus cuentas.

Rota y arropada por su hermana y su hijo Olfo, Lucía Bosé no pudo hacer declaraciones. Desde hace un tiempo vive en Valencia tras dejar los fríos segovianos y allí cuenta con grandes amigos como el diseñador Francis Montesinos tan unido a las hermanas desde que fueron sus musas en sus primeros desfiles de Cibeles. Con ellos estuvo Mario Vaquerizo que llegó con Topacio Fresh ya que Alaska se encuentra desde hace días con su madre en México donde se ha enterado de la desgraciada perdida que nadie imaginaba que estaba tan próxima. «Sin palabras por el amor y las muestras de cariño que llegan desde todos los rincones del mundo. Son el manto que cubre ahora nuestro tiempo, tiempo para el duelo, el recuerdo y la celebración de la vida. Bimba es un símbolo de fortaleza», escribía en su muro de Facebook su hermano Olfo, el primero en llegar la noche del lunes al tanatorio de La Paz con su madre y tía a pesar de que se encontraron con que la sala estaba reservada para el día siguiente (ayer) y de ahí que solo permanecieran algo menos de dos horas.

Ayer si era el día señalado para citar a los amigos y entre los muy cercanos llegaron Bibiana Fernández y Pedro Almodóvar que estaba también muy emocionado. El cineasta le dio un papel a Bimba en su ultimo trabajo, «Julieta», de la misma manera que se lo ofreció a su tío Miguel Bosé en «Tacones lejanos». Aunque los mensajes han sido innumerables lo cierto es que el deseo de la familia de despedirla en la intimidad hizo que solo acudieran los mas íntimos respetando ese deseo y el dolor de una familia que aún no puede ni verbalizar lo que ha pasado. La pareja de Bimba, Charlie Centa estuvo recibiendo el pésame de todos los asistentes con la misma entereza con la que ha apoyado a su novia durante estos dos años de enfermedad. Con tan solo 24 años el modelo y dj ha demostrado una madurez y un amor fuera de toda duda y de ahí que Bimba siempre se refiriera a el como «mi ángel», y es que hasta en eso coincidía con su íntimo David Delfín que conoció a su actual amor, Pablo, también poco antes de conocer su enfermedad. «Son nuestros ángeles», decía Bosé.

Tras una misa de despedida los restos mortales de Bimba fueron al crematorio para su incineración. El lugar donde depositen sus cenizas es algo que sus seres queridos si quieren sea en la más absoluta intimidad ya que aunque Bimba era contraria a la tristeza sus allegados no son tan fuertes como para no romperse ante los micrófonos cada vez que intentan recordar la figura de esta mujer convertida ya en un icono de belleza transgresora y fuerza positiva.