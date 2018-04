Cindy Crawford se arrepiente de sus fotos desnuda y quiere que sus hijos aprendan la lección La modelo traslada toda su sabiduría a Kaia y Presley Gerber, además de ser su agente. «Quiero empoderarlos para que sepan decir quen o», asegura en una entrevista

Cindy Crawford es una veterana en el mundo de la moda. Aunque en teoría está retirada, de tanto en tanto nos sorprende de nuevo sobre una pasarela o en una revista. Vueltas al trabajo que compagina con su actual ocupación: ser agente de sus dos hijos, Kaia y Presley Gerber.

Durante sus años de carrera, Crawford aprendió más de una lección que ahora quiere trasladar a sus hijos. Entre ellas, la de saber decir 'no' en el momento oporturno: «No quiero que mis hijos tengan nunca que mirar atrás y pensar que ojalá no hubieran hecho algo. Quiero empoderarlos para que sean capaces de decir que no».

Y es que Crawford, con más de tres décadas como modelo, admite que hay ciertos trabajos que ya no aprueba. «He posado desnuda, muchas veces. Las únicas de las que me arrepiento son de aquellas en las que me convencieron», revela, si bien nunca llegó a sentirse acosada. Unos posados que ahora sonrojan a la modelo, quien reconoce lo difícil que es que sus hijos vivan situaciones similares: «Seamos sinceros. Son afortunados en este negocio porque no llegan como desconocidos. La gente sabe que iré tras ellos si se meten con mis niños».

Una vez más, Cindy Crawford tiene razón. Kaia y Presley Gerber son ya dos grandes nombres del mundo de la moda, cuando ambos tienen menos de 20 años. De hecho, la hija de la modelo se ha enfrentado a las primeras críticas por su última campaña para Chanel, cuyos detractores afirman presenta a la joven «sexualizada».

Pero la norteamericana no es la primera modelo que se lamenta de algunon de sus trabajos como modelo. Cara Delevingne ha rechazado toda su carrera, Kate Moss ha reconocido en varias ocasiones lo mal que lo pasó haciendo unas fotos medio desnuda para Calvin Klein con apenas 18 años y Kate Upton ha lamentado trabajar con el fotógrafo Terry Richardson, hoy defenestrado por varias acusaciones de abusos sexuales.