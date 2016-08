Chris Brown es liberado tras pagar una fianza de 250.000 dólares

La policía de Los Angeles ha liberado a Chris Brown bajo fianza tras ser investigado por la Policía de Los Ángeles después de que una mujer llamara para denunciar que el cantante la había amenazado con un arma de fuego.

Brown, de 27 años, fue liberado a las 23:19h local de la pasada noche, tras haber pagado una fianza de 250.000 dólares, según indican los registros. Recordemos que el artista es tan conocido por su música como por sus reacciones violentas. «Chis salió y está bien», tuiteó su abogado Mark Geragos. «Las alegaciones en su contra son demostrablemente falsas».

La policía allanó su mansión en Tarzana, en Los Ángeles, tras recibir una llamada de emergencia de una mujer «pidiendo auxilio». Además, declaró que Brown le había apuntado con un arma de fuego.

En esta trama, descata el comportamiento altivo de Chris, quien negó la entrada a su casa a la policía por no tener aún una orden de allanamiento y publicó unos videos en Instagram en los que se identifica con el movimiento 'Black Lives Matter', que condena la violencia policial contra los negros. «Tienen que parar con este juego en el que me presentan como el malo, como si me estuviera volviendo loco. No es así», dijo Brown en uno de los videos. «Cuando consigan una orden para lo que necesiten hacer, van a entrar aquí (a mi casa) y no van a descubrir nada, idiotas», añadió. «Son la peor pandilla del mundo, la policía», terminó diciendo.

Pasado polémico

En junio de 2009, Brown fue condenado por agredir a su entonces pareja, la estrella del pop, Rihanna, quien sufrió una fuerte paliza y de dejó marcas en el rostro viéndose obligada a cancelar su presentación en los premios Grammy de ese año. Brown fue sentenciado a cinco años de libertad condicional, a asistir durante un año a un programa de violencia doméstica y a cumplir 180 días de trabajo comunitario.

Asimismo en 2014, se declaró culpable de haber agredido a un hombre frente a un hotel en Washington y fue acusado en enero de este año de agredir a una mujer en Las Vegas.