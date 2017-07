China Suárez, ex de David Bisbal, anuncia su embarazo

Eugenia Suárez, más conocida como China Suárez, ha publicado en su perfil de Instagram una bonita fotografía en la que deja ver una incipiente tripa con la que confirma entusiasmada su embarazo junto con el también intérprete chileno, Benjamín Vicuña.

Fue el cine lo que unió a la pareja, que se enamoró durante el rodaje de la película «El hilo rojo». Dos años después de que se encendiera la llama del amor van a ser padres. Desde hace varias semanas, los rumores sobre la posibilidad de que los actores estaban esperando su primer bebé han sido constantes. Pero no fue hasta el domingo pasado cuando la también modelo argentina, embarazada de algo menos de tres meses, confirmó la noticia a Marcelo Polino en una conexión en directo que hizo durante el programa que este presenta, «Ponele la firma».

«¿Estás embarazada?», le preguntó el periodista, a lo que la actriz respondió: «A vos no te puedo mentir. Sí». También le confesó estar muy sensible, lo que le hace llorar por todo. De manera anécdotica, comentó que fue su hija Rufina de 4 años, fruto de su matrimonio con Nicolás Cabré, quien percibió el cambio físico en su madre: «Yo me estaba cambiando y ella me miraba mucho, hasta que me dijo 'mamá, vos tenés un bebé en la panza' y se emocionó como una abuela».

Su relación con Benjamín Vicuña ha estado marcada por la polémica, ya que cuando la pareja se conoció el actor aún estaba casado con Pampita, nombre con el que se conoce a la presentadora Carolina Ardohain. Cuando esta se enteró de que su marido y Eugenia Suárez eran más que solo compañeros de rodaje, encendió las redes sociales contando que les pilló infraganti en el set de rodaje. Todos estos rumores se unían a los ya existentes acerca de su ruptura con el cantante almeriense, David Bisbal, a quien también dicen que le fue infiel en numerosas ocasiones.