Charlie Sheen pide perdón a Rihanna por insultarla

El actor parece dispuesto a hacer las paces con la estrella del pop, Rihanna. Sheen ofreció una rama de olivo, una muestra para enterrar el hacha de guerra, a través de las redes sociales después de recordar la pelea que ambos mantuvieron hace tres años. «Querida Rihanna, perdona mi auto indulgencia estúpida. Vamos a tomar un trago juntos algún día», escribió en su perfil de Twitter.

dear @rihanna,

pardon my inane

self indulgence.

let's have a drink someday

(on me) ....

❤️

©️