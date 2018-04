Channing Tatum y Jenna Dewan se divorcian En un comunicado en Twitter, la pareja de actores anuncia su separación después de nueve años de matrimonio

Un nuevo divorcio en Hollywood. Después de nueve años de matrimonio, Channing Tatum y Jenna Dewan han anunciado su separación y una hija en común, Everly Tatum, a través de un comunicado en sus respectivas cuentas de Twitter.

«¡Hey, mundo! Tenemos algo que quisiéramos compartir. Es raro tener que compartir esto, pero es consecuencia de las vidas que hemos decidido llevar, y de las que estamos muy agradecidos», comenzaba el comunicado. Y proseguían: «Desde el afecto, hemos decidido separar nuestros caminos como pareja. Nos enamoramos perdidamente hace ya muchos años y hemos vivido un viaje mágico juntos. Nada ha cambiado respecto a cuánto nos queremos, pero el amor es una bonita aventura que nos lleva ahora por senderos distintos ahora». Ambos aseguran que mantienen una estrecha amistad, en parte por la hija que tienen en común. Añadían también que no harán más comentarios al respecto.

Se enamoraron perdidamente en 2006 en el set de rodaje de la película «Step Up» nada más conocerse. Fue amor a primera vista. Después de dejarle las cosas claras al actor y decirle que quería una relación seria, Tatum le dijo que no paraba de pensar en ella: «Pasaron tres días, él se fue de fiesta con todos los bailarines de 'Step Up' en una de estas noches locas de tequila y me dijo que, aunque tuvo la oportunidad de 'ser libre', no dejó de pensar en mí», contaba Dewan en el programa de Ellen DeGeneres hace unos años. Y añadió: «Así que vino a mi habitación de hotel a las dos de la madrugada y empezó a golpear la puerta. Y yo dije: '¿Qué está pasando?'. Fui, abrí la puerta y estaba [...] en calzoncillos, con un sombrero y unas botas Ugg y me dijo: 'Hagámoslo'».

La pedida de mano no fue tan bonita. Tatum, conocido por su divertido humor, decidió hacer algo muy diferente. «El día que pedí matrimonio a mi mujer hice algo muy cruel porque pensaba que ella estaba coladita por mí», explicó entre risas hace unos años. «En concreto le dije que no creía en la institución del matrimonio y que por eso nunca iba a aceptar pasar por ello. E inmediatamente ella se puso a llorar». Cuando se dio cuenta de la pesada broma que le había gastado, le pidió matrimonio al instante.