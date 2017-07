Celebridades que se suman a la dieta vegana

Cada vez son más las «celebrities» que apuestan por una dieta saludable, convirtiendo el veganismo en su filosofía de vida. Conscientes de la importancia de cuidar su cuerpo y el medio ambiente, muchos famosos han optado por dejar a un lado el consumo de productos de origen animal mostrando así su rechazo al uso y la explotación de animales.

Ser vegano tiene sus partidarios y sus detractores. Existen muchos mitos e ideas preconcebidas acerca de la dieta entre los que no la conocen. El error más común es confundir a los veganos con los vegetarianos. Por norma general, los vegetarianos no consumen alimentos para cuya obtención se haya tenido que matar al animal del que proceden, es decir, ningún tipo de carne, pero sí huevos, mantequilla, miel de abeja, leche, yogur o queso.

Por el contrario, los veganos además de excluir de su dieta cualquier producto de origen animal, evitan aquellos que han sido fabricados por los animales, pues presuponen que el ser humano no tiene derecho a comercializar el producto que estos elaboran para su consumo propio.

La dieta no termina de convencer a todos los que quieren dejar atrás sus malos hábitos alimenticios y mostrar su rechazo al maltrato animal, pues piensan que podrían sufrir potenciales déficits nutricionales. Sin embargo, famosos como Jared Leto, Adele, Ellen DeGeneres o Brad Pitt han declarado sentirse más sanos siguiendo este tipo de alimentación, consiguiendo que el veganismo adquiera más fuerza y adeptos.

Miley Cirus

La cantante estadounidense ha sido la última en sumarse al veganismo y este mes de julio ha querido compartir la noticia con todos sus seguidores a través de su perfil de Instagram en una imagen en la que muestra su nuevo tatuaje. La joven de 24 años ha escrito el siguiente mensaje como pie de foto: «Vegana de por vida». Comprometida con esta filosofía de vida, ha querido dejar huella de ello en su piel tatuándose un girasol con tallo largo.

La nueva dieta de Cirus solo incluye alimentos de origen vegetal, lo que ha entusiasmado a sus fans que han aplaudido su decisión, agradeciéndole la visibilización de un hábito alimentario para algunos aún ignorado: «Te quiero con todo mi corazón, gracias Miley», «Eres increíble, gracias por difundir el mensaje», le escribieron.

Vegan for life! 💚 Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 8 de Jul de 2017 a la(s) 10:47 PDT

Liam Hemsworth

Al igual que su novia, Miley Cirus, el actor es vegano e intenta convencer a su hermano, Chris Hemsworth de seguir sus mismos pasos y empezar a comer más saludable. En una entrevista que concedió a la revista «Men´s Fitness» confesó: «Lo hago por mi salud y porque, después de informarme sobre el trato que reciben los animales, no podría seguir comiendo carne. Cuanto más sabía, más difícil se me hacía comerla».

Liam Hemsworth durante el rodaje de la película «Isn´t it romantic» - GTRES

Adele

La intérprete británica, premiada dos veces con los galardones de canción del año, álbum del año y grabación del año en los Grammy, también lleva una dieta basada en los preceptos del veganismo para mejorar su salud. La combinación de ejercicio y una alimentación sana le sirvieron para perder 30 kilos en dos años.

La artista dejó a un lado las bebidas gaseosas, la carne, los dulces y todos los alimentos procesados, ingiriendo principalmente verduras, hidratos de carbono, frutas, almendras y legumbres. «Comencé a sentirme cada vez mejor, tanto física como anímicamente», comentó en una ocasión.

La cantante durante los Premios Grammy de 2017 - GTRES

Jared Leto

El actor y cantante de 43 años ha sido nominado varias veces como el vegano más sexy del año por PETA (siglas de la asociación «Personas por el Trato Ético de los Animales»), pero no fue hasta el año 2014 cuando logró finalmente hacerse con el galardón. El veganismo forma parte de su estilo de vida desde que fuera un adolescente y su estado de salud no se ha visto resentido por ello, tal y como él mismo explicaba en una entrevista a «GQ»: «Creo que esto me ayuda mucho. He llevado este camino durante mucho tiempo, 20 años siendo vegano y cuidándome».

Ellen DeGeneres

La comediante y presentadora estadounidense (57) sigue a pies juntillas la dieta vegana, así como su mujer, Portia de Rossi (42). Fue en el año 2008 cuando ambas decidieron abandonar el estilo de vida vegetariano e ir más allá no comiendo más alimentos procedentes de animales. Tras ver el documental «Earthlings» tomaron aún más consciencia de lo que ocurría en las fábricas industriales de carnes y lácteos y se hicieron veganas.

Son fieles defensoras de la dieta vegana, e incluso en su boda el catering se basó en este tipo de alimentación. No es la única famosa que ha revelado sentirse no solo más sana, sino también más feliz desde que es vegana.

El matrimonio paseando por Beverly Hills - GTRES

Ariana Grande

La cantante de 24 años está muy concienciada sobre los efectos que tiene para nuestro cuerpo el seguir una dieta no equilibrada, por lo que optó por dejar a un lado la comida procesada y animal. Ariana Grande siempre ha sido una gran defensora de la actividad física y el cuidado alimenticio, por lo que es lógico que haya hecho del veganismo su filosofía de vida.

Ariana Grande durante los Premios American Music - GTRES

Bill Clinton

El cuadragésimo segundo presidente de Estados Unidos es vegano y no es la primera vez que hace campaña de ello, animando a la sociedad civil a aprender a disfrutar del consumo de vegetales. El político ha revelado: «Vivo esencialmente de una dieta basada en verduras, legumbres y frutas. Bebo también un suplemento de proteínas con leche de almendras por las mañanas».

En una entrevista para la CNN explicó las razones por las que empezó a seguir una dieta vegana: «Después de sufrir una obstrucción de las arterias, tiempo después de que me hicieran el 'bypass', decidí hacer por mí mismo una investigación. Y descubrí que el 82% de la gente que ha optado por esta dieta ha sanado por sí misma. Sin carne y sin productos lácteos, los depósitos de calcio alrededor del corazón se rompen. Las arterias se limpian por sí mismas».

El cuadragésimo segundo presidente de Estados Unidos - GTRES

Natalie Portman

La decisión de ser vegana la tomó tras leer el libro «Eating Animals» de Jonathan Safran Foer acerca de la crueldad de la industria alimentaria. Sin embargo, durante el embarazo, se vio obligada aa dejar esta alimentación, ya que tuvo un gran antojo de comer huevos. Tras el parto, retornó a sus hábitos saludables.