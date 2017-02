Catherine Zeta-Jones muestra su impresionante vestidor

La actriz de 47 años de edad abrió las puertas de su vestidor a través de un vídeo en Instagram para todos sus más de un millón y medio de seguidores. La estrella ha titulado el clip como «A través de mi postal. #StyleByZeta vestuario», el cual ya ha alcanzado cerca de 40.000 reproducciones. La grabación finaliza con un titular: «La Fórmula 1 y vestidos: ‘feliz’», en referencia al sonido de motores que acompaña las imágenes.

A zip through my closet! #StyleByZeta Un vídeo publicado por Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) el 3 de Feb de 2017 a la(s) 10:11 PST

El vídeo, grabado a cámara rápida, muestra la infinidad de ropa, zapatos y complementos que posee la actriz en su casa de Chicago. Durante los escasos segundos que dura la publicación, los usuarios pueden disfrutar de un recorrido de alta velocidad de todas sus posesiones: zapatos, camisas, chaquetas, bolsos y vestidos interminables. Un vestidor lo suficientemente grande como para que alguien pueda vivir cómodamente en él.

No es la primera vez que la actriz alardea de su inmenso vestuario. Durante una entrevista ofrecida por la revista InStyle en 2012, la esposa de Michael Douglas dijo: «Estoy construyendo mi vestidor en mi nueva casa, y es como un sueño», y añadió, «Michel dice que un día me voy a meter ahí y no voy a salir nunca más», confesó entre risas. Durante la entrevista también expresó su amor por las prendas de diseñadores, aunque aseguró que no sigue las tendencias de la moda de manera obsesiva. «Me encanta la moda, pero sé exactamente lo que le queda bien a mi cuerpo. Nunca he sido una víctima de las tendencias», aclaró.

La ganadora de un Oscar publica de manera asidua consejos de estilo a través de las redes sociales. «No me gustan los pantalones cortos, aún así creo que se puede ir fantástica vestida con ropa casual», y agregó, «Incluso si me pongo pantalones cortos para jugar al golf me veo bien».