Catalina de Cambridge conoce a la que podría ser su futura cuñada, Meghan Markle

El pasado martes el príncipe Enrique presentó a su novia a su cuñada, la princesa Kate, y a su sobrina, la princesa Charlotte, según informó el diario The Sun.

Kate, que celebró su 35 cumpleaños el pasado lunes, viajó desde su casa en Norfolk a Londres para una reunión que tuvo lugar en el apartamento que comparte con el príncipe Guillermo y su familia, en el palacio de Kensington. El príncipe Jorge no pudo acudir a la capital junto a su madre y su hermana puesto que tenía colegio, mientras que la pequeña Charlotte, de 20 meses, viajó al lado de su madre en todo momento.

Durante su visita a la capital la princesa Kate conoció a la que podría ser su futura cuñada, Meghan Markle, novia del príncipe Enrique. Markle, de 35 años, ya había conocido al príncipe Guillermo el pasado mes de noviembre. Tras su encuentro, el príncipe envió un mensaje de apoyo sobre la relación de su hermano con la actriz.

El encuentro entre Meghan y Kate, según explica el diario citado anteriormente, fue muy agradable. Hasta el punto que la actriz le regaló a la duquesa de Cambridge una libreta encuadernada en cuero como regalo de cumpleaños. «Kate estaba muy ansiosa por conocer a Meghan y sabía lo importante que era para Enrique», explicó una fuente a la publicación. «La madre de Enrique, la princesa Diana, murió cuando él era muy joven por lo que Kate cumple la función de hermana mayor, con un papel muy fraternal», y añadió que Enrique valora mucho su opinión con respecto a sus novias.

Enrique y Meghan se han vuelto inseparables desde que comenzó el año. La pareja viajó a Tromso, en Noruega, donde disfrutaron de atardeceres en la nieve y pudieron ver la aurora boreal. A pesar de estar tan enamorados, la pareja no puedo disfrutar de las vacaciones navideñas juntos puesto que cada uno tenía que reunirse con sus respectivas familias. Markle celebrara la Navidad en Toronto, en Canadá, junto a su familia. Mientras que Enrique se reunió con su abuela, la reina Isabel, y el resto de su familia en Sandringham.

Después de mantener su romance en secreto durante meses, la pareja confirmó su relación el pasado mes de octubre. Se conocieron en mayo, cuando el príncipe hizo escala en Toronto durante la promoción de «Orlando Invictus Games». El pasado 14 de diciembre se les pudo ver por primera vez paseando por la avenida Shaftesbury, en pleno centro de Londres, después de haber visto la obra de teatro «The Curious Incident of the Dog in the Night-Time».