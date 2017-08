Carolina Herrera Jr. y Miguel BÃ¡ez Â«El LitriÂ» se separan despuÃ©s de trece aÃ±os de matrimonio

Recién comenzado el mes de agosto, las revistas del corazón se llenan de reportajes de famosos en los aeropuertos cargados de maletas, en grandes yates atracados en recónditas calas de las Baleares o en destinos paradisíacos al otro lado del Atlántico. Todos, aparentemente felices, disfrutan de unos días de descanso alejados del asfalto de la ciudad. Precisamente por esta razón ha llamado la atención que la revista «¡Hola!» haya anunciado que Carolina Adriana Herrera y Miguel Báez «El Litri» han decidido separarse, poniendo fin a trece años de matrimonio y a su vida en común junto a sus tres hijos: Olimpia (12 años), Miguel (11 años) y Atalanta (8 años). Aunque la publicación ha querido remarcar que se trata de una «decisión temporal», que «no piensan en divorcio» y que «ambos están dispuestos a arreglar las cosas», lo bien cierto es que desde hacía tiempo se comentaba que algo no marchaba bien entre el diestro y la hija de Carolina Herrera. De hecho, ya en 2012 «El Litri» tuvo que desmentir las informaciones que apuntaban a que la pareja hacía vida por separado: «Estamos juntos siempre, lo que pasa es que no nos gusta salir a ningún lado. No hay nada de crisis, al revés, estamos encantados. Estamos muy bien pero ya sabéis que no me gusta hablar de mi vida».

Evitar especulaciones

Siempre discretos cuando se trata de su vida privada, esta «confirmación oficial» en la revista (que publicó en exclusiva las fotos de su boda en junio de 2004) no hace más que constatar que ambos quieren preservar la intimidad de sus hijos, evitar que su ruptura ocupe espacio durante semanas en el papel cuché y rehuir la persecución mediática que podrían tener si estas informaciones comenzaban a extenderse. «No es probable que ninguno de los dos haga declaraciones al respecto, o emitan un comunicado sobre la crisis que atraviesa su familia. Al contrario, entienden que cuanto menos se hable de ellos, mejor», avisa «¡Hola!». El todavía matrimonio ha querido ser cauteloso y prevenir situaciones como las que estos últimos meses han vivido Paula Echevarría y David Bustamante que, por el contrario, después de separarse han intentado seguir con sus vidas sin dar declaraciones a la prensa sobre su situación sentimental. Algo muy complicado de llevar cuando se trata de personajes tan mediáticos.

Tanto Carolina Adriana como «El Litri» quieren pasar unas vacaciones «tranquilas», por eso, él se ha instalado en la casa de Punta Umbría que compró en 2014 y ella ha viajado a Nueva York para estar con su familia. Los niños, hasta esta semana, han estado con su padre y ahora se reencontrarán con su madre en Estados Unidos para pasar tiempo con sus primos y sus abuelos Reinaldo y Carolina Herrera. El plan de vacaciones para los pequeños no ha cambiado y ha sido el mismo que todos los años.

Aunque los rumores de crisis en la pareja comenzaron en 2010 y, por tanto, la noticia de su separación no ha sorprendido a la prensa del corazón; lo bien cierto es que la discreción y distancia que Herrera y «El Litri» han mantenido frente a los medios de comunicación ha llevado a pensar que simplemente eran habladurías. El 19 de junio de 2004 protagonizaron una de las bodas más esperadas de aquel verano: la hija de uno de los grandes nombres de la moda y un miembro de una estirpe de toreros con tres siglos de antigüedad se daban el «sí, quiero». La ceremonia se celebró en la «Dehesa de los Guateles», la finca familiar por la que «El Litri» sentía un gran aprecio y que vendió en 2014. Desde entonces han sido pocas sus apariciones públicas, pero en todas ellas transmitían complicidad y saber estar. Ella demostraba que había heredado la elegancia de su madre, él siempre permanecía en un discreto segundo plano. Aún así no pasó inadvertido para «Vanity Fair» y hace tres años aparecía como el único español entre los diez hombres más elegantes del mundo.