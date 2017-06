Carmen Lomana arremete contra Belén Esteban

No se puede decir que Carmen Lomana sea una persona de guardarse sus opiniones. La empresaria acudió a la fiesta del 150 aniversario de la conocida revista «Harper's Bazaar» e hizo algún que otro comentario sobre Belén Esteban y su reciente victoria judicial.

Centrada en disfrutar de la vida y del amor, Carmen contó que está feliz de que Belén Esteban haya ganado el juicio contra Toño Sanchís para que así le pueda pagar todo lo que le debe a ella, pero parece que lo que no le ha gustado es la forma en la que la colaboradora de «Sálvame» ha llevado su victoria. «Una persona que sale ahí como si fuera la única en la vida que ha ganado un juicio, que todavía ya veremos cuando recurra, a ver si gana y así me paga lo que me debe», aseguraba.

«Esta actitud tan revanchista de Belén. Creo que tendría que haber tenido un poco más de clase. No me defrauda porque no esperaba maravillas de ella. Yo he visto a Toño darle todo, cuidarla cuando estuvimos en 'Mira quién baila' que ella estaba fatal y estar todo el día pendiente de ella. Ya va a pagar, si es cierto que la ha estafado», añadía.

La empresaria ya tuvo sus más y sus menos con la «princesa del pueblo». Hace un tiempo, Ganó un juicio a Belén en el Supremo por derecho al honor y asegura que todavía no ha cobrado nada: «Yo gané en el Supremo una demanda en Derecho al Honor con Mila Ximénez, Kiko Matamoros y Belén. Mila ha pagado todo, Belén todavía no ha pagado las costas, yo les quité los intereses y Kiko Matamoros no ha pagado nada de nada», explicaba.

Por si fuera poco, Carmen Lomana también ha decidido cargar contra la «princesa del pueblo» en las redes sociales. «Cuánto odio y cuánta barbaridad dice Belén Esteban después de ganar a Toño. Siempre necesita alguien a quien liquidar para seguir», dice en su cuenta de Twitter. Los seguidores, ni cortos ni perezosos, han decidido contestar a la celebrity: «Lomana está buscando cámara nuevament. No se meta donde no la llaman mejor», dice un usuario algo enfadado con el comentario.