Carmen Borrego, hija de María Teresa: «Va a ser una recuperación lenta»

María Teresa Campos fue ingresada de urgencia por una isquemia cerebral la pasada tarde, la definición concreta de esta dolencia es «un ataque cerebral a una parte del cerebro, causado por falta de sangre». La noticia fue confirmada por uno de los doctores del centro, a través de un comunicado que ha mandado a todos los medios de comunicación.

Ante tal preocupación por el estado de la presentadora la pasada noche su hija, Carmen Borrego entró en directo vía llamada telefónica para explicar el estado de su madre a Jorge Javier Vázquez y a toda la audiencia: «Mi madre está estable y tranquila. Hay que esperar unas horas la evolución, por eso está controlada en la UCI». «Se dio cuenta ella. Se levantó mareada y perdió la visión de un ojo. La chica llamó a Gustavo porque no nos localizaba a nosotros. Y menos mal, porque por suerte se ha cogido a tiempo gracias a eso».

«Está tranquila»

En cuando al estado anímico de Campos, dijo: «Está tranquila, cosa rara en ella. Debe ser como un mecanismo de defensa que tiene, que cuando le pasa algo así, hace bromas para tranquilizarnos a los demá. También sabe el cariño que está recibiendo de todo el mundo y que especialmente en la cadena estáis todos pendientes y os lo agradezco en su nombre».

María Teresa junto a sus dos hijas. Terelu y Carmen - Gtres

No quiere que «Bigote» lo sepa

En cuando a su su pareja debería saber su estado de salud, la comunicadora no ha dudado en responder por boca de su hija: «Ha pedido que no se le comunique nada a Edmundo. Si todo va bien, no se le va a decir nada. Si surgen problemas ya tomaremos nosotros la decisión que sea conveniente de si hay que avisarle. No quería que Edmundo fuera a Supervivientes, pero no solo lo está llevando bien, sino que lo está viendo y tomándoselo mejor de lo que esperaba».

María Terelu y Edmundo antes de empezar su avetura en el concurso - Gtres

Lenta recuperación

El susto ha sido grande y ahora la recuperación tiene que ir poco a poco y con mucha tranquilidad. «Va a ser una recuperación lenta y le ha afectado a la vista. Es fundamental que pasen las próximas 48-72 horas por si se repite. Por eso está en la UCI vigilada. Terelu y yo estamos muy preocupadas. Ha sido un día muy duro, pero las noticias médicas son tranquilizadoras». «Ahora mismo necesita tranquilidad. Debe de estar dos o tres días en la UCI y luego la trasladarán a planta. Y en el momento que la vena bien y que no hay riesgo, ella es muy de estar en casa, pero tenemos unos días de hospital».