Carmen Bazán, atónita ante la segunda boda de su hijo Jesulín de Ubrique

La madre de Jesulín de Ubrique, Carmen Bazán, ha dicho estar muy sorprendida con el anuncio de que su hijo y su mujer, María José Camapanario, vayan a volver a pasar por el altar. Abordada por los medios de comunicación, confesó que no sabía nada y que se había enterado por la noticia cuando adquirió y leyó la publicación.

Sin duda, el anuncio de la segunda boda del torero para celebrar sus quince años de casados en la revista «¡Hola!» ha sido una gran sorpresa para muchos. La mujer del diestro contaba el sufrimiento que vive desde años con su enfermedad una fibromialgia que le impide seguir una vida normal y que le ha llevado a varios ingresos hospitalarios en los últimos meses.

Por ello, la pareja daba la exclusiva de su segundo enlace al que invitarán a sus familiares y amigos más íntimos. Un anuncio que aún ni conocía Carmen Bazán. Quien no ha querido no ha querido pronunciarse sobre el tema es Belén Esteban, que todavía sigue enfadada por la ausencia de la familia Janeiro en la graduación de Andrea. Por eso prefiere no entrar a valorar la exclusiva.

La incógnita es si Andrea Janeiro acudirá al enlace de su padre, algo que por supuesto a su abuela le haría mucha ilusión. «Hombres, es su hija».