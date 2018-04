Carlos Lozano, desolado tras conocer por «Sálvame» que Miriam Saavedra ha roto con él La modelo aprovecha su ruptura con el presentador para firmar una entrevista con «Sábado Deluxe» en el que explicará los motivos

ABC.ES

Madrid Actualizado: 06/04/2018 16:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mucho se puso en duda su relación sentimental durante la estancia de Carlos Lozano en «Gran Hermano VIP» o de Miriam Saavedra en «Supervivientes 2016». Lo suyo fue un noviazgo de tira y afloja repleta de celos, discusiones y enfrentamientos entre los que siempre aparecía el nombre de su ex Mónica Hoyos, como un fantasma del pasado. La pareja ha atravesado numerosas crisis que les llevaron a estar algún tiempo separados, sin embargo esta parece ser la definitiva.

«He decidido romper con Carlos y zanjarlo aquí», anunciaba la modelo en «Sálvame». Tras esto, el programa afirmó que la modelo ha firmado una entrevista este fin de semana en «Sábado Deluxe» para contar todos los detalles de esta drástica decisión. Eso sí, en el vídeo promocional asegura que para ella ha sido una decisión difícil, ya que sigue enamorada y que le recordará como «el hombre de su vida».

Unas declaraciones que dejaron atónitos a los colaboradores. Según asegura, uno de los motivos es el karma con el que él carga con su ex (Mónica Hoyos): «Ella siempre ha estado ahí, no puedo estar con una persona que tiene que cargar con una mochila como esta, llega un límite», dijo.

Por su parte Carlos Lozano, que en ese momento se encontraba en plató, se quedó atónito pues él no sabía nada sobre la ruptura. «Creía que iba a recapacitar, estas cosas se arreglan en casa», expresó el colaborador visiblemente molesto. Lozano explicó que si una persona está enamorada no rompe una relación y mucho menos por la «mochila», en referencia a Mónica Hoyos. Para Carlos, esta entrevista supone un antes y un después, un punto de no retorno en su relación: «Para mí no hay posibilidad de vuelta, yo no quería romper con Miriam».

Tras enterarse de la noticia aseguró que en ningún momento él iba a participar contando su vida ante las cámaras y, según afirmó, no entiende que lo haga Miriam porque él no quería romper la relación y habían seguido hablando: «Si te viene bien para quedarte tranquila, hazlo», fue el mensaje que le mandó a su ya expareja ante las cámaras de «Sálvame».

Habrá que esperar a este sábado para saber los verdaderos motivos de esta decisión que ha dejado estupefactos no solo al novio, sino al resto de colaboradores de Telecinco y telespectadores.