La cara oculta de Ángel Garó

Desde que le detuvieron el pasado 26 de mayo por una supuesta agresión a su pareja, las cosas han ido de mal en peor para Ángel Garó. Ha pasado de desconocerse por completo su vida personal a estar en el centro de la polémica por sus relaciones sentimentales. Dario, la pareja supuestamente agredida, aseguraba que el humorista no se comporta como una persona humana. «Es como si tuviera tres o cuatro caras», confesaba hace un par de días.

Otro exnovio, Alexis Gauthier, con el que estuvo siete años y medio, también ha decidido contar su verdad sobre el humorista, a raíz de las informaciones que han estado saliendo estos últimos días. Por su parte afirma que nunca fue agredido, pero que la convivencia con él era muy complicada. «Nuestra relación no fue fácil. Los dos teníamos mucho carácter y las broncas eran muy fuertes y él siempre dejaba muy claro quién era el famoso y había que respetarlo. Tengo que reconocer que aguanté por amor y porque entras en un bucle de normalizar lo que no lo es y también porque su familia me frenaba cuando intentaba irme. Aún así le guardo cariño y jamás podría decir que Ángel es mala persona», explicaba.

La última polémica que ha protagonizado ha sido este miércoles en «Sálvame». Durante el programa de Telecinco hicieron público un vídeo del pasado año en el que aparecía Garó en el balcón de su casa de Málaga, aparentemente desnudo, e increpando a unos policías. Garó tenía la música muy alta a altas horas de la noche y sus vecinos decidieron llamar a los agentes de seguridad, que fueron increpados por el humorista desde su balcón. Dario tuvo que bajar a hablar con los agentes para calmar un poco las aguas y ante la negativa de Garó a facilitarles la documentación que le estaban requiriendo.

«Yo no voy a bajar, ellos son mis empleados que para eso pago 2.800 euros de IBI y ya se enterará el alcalde. A mí se me paga para verme», dice en el vídeo. «Yo no he hecho nada. Miren ustedes al moro de la esquina. ¡Dediquense ustedes a los árabes!», añade. Finalmente fue denunciado por escándalo público, aunque según fuentes con las que contactaron, el espectáculo no sorprende a sus vecinos que testifican que es algo habitual.

[Pinche aquí para ver el vídeo]

Minutos después de la emisión de las imágenes en el espacio, el propio Ángel Garó decidió entrar en «Sálvame» para dar la cara y explicar las imágenes. «Considero que me he portado muy bien durante años y me merezco un respeto», puntualizaba.

«Yo vivo en el centro y hay muchos ruidos y escándalos. Pago mucho IBI. Estaba en la cama y salí diciendo que ya estaba bien. En una ciudad o en un pueblo se viven esas cosas habitualmente. No obstante, yo no voy a decir nada más porque me lo prohibe la gente que me quiere», zanja.