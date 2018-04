Twitter La cantante Tamara, irreconocible tras pasar por quirófano Gracias a la cirugía estética, no son pocas las personas que han retocado aquello que no les gusta para sentirse más cómodos con su apariencia

Después de una temporada desaparecida de la escena pública, Tamara Macarena Valcárcel, una de las cantantes más afianzadas del bolero español, ha vuelto a aparecer en los titulares de la prensa del corazón, pero en esta ocasión con un motivo muy diferente al de su carrera artística o su familia.

Continuamos recibiendo felicitaciones por nuestro #TercerAniversario y en esta ocasión la bella y fantástica cantante TAMARA @Tamara_online la q nos envía su selfie con su 3️⃣ NOS ENCANTA🙌Que ilusión🔝❤🙌

Muchas gracias❤🌹😉Formas una parte importantísima de estos 3 años❤️ pic.twitter.com/mwgCtTir4E — SELFIE Famous (@Selfie_Famous) 10 de abril de 2018

A sus 33 años, la artista está irreconocible. Gracias a la cirugía estética, no son pocas las personas que han retocado aquello que no les gusta para sentirse más cómodos con su apariencia. Este es el caso de la cantante, quien ha recurrido a los retoques estéticos para lucir un rostro más joven. Una decisión que no ha sentado demasdiado bien a sus fans, que no han tardado en mostrar su desaprobación acerca de su cambio estético. «Pero ¿qué te has hecho? Madre mía, es una pena que algunas personas no se acepten tras el paso del tiempo. Lamentable», ha sido uno de los comentarios recogidos a través de su cuenta oficial de Twitter.

No se sabe qué habrá opinado su marido, Daniel Roque, con el que lleva casada desde 2005, y con el que siempre soñó con formar una gran familia. Un sueño que se convirtió en realidad con el nacimiento de sus cuatro hijos: Daniela, Leandro, Valentina y Héctor.