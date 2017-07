El cantante Aaron Carter detenido por posesión de drogas y conducir bajo los efectos del alcohol

El cantante Aaron Carter, de 29 años, y su novia, Madison Parker, fueron detenidos durante la madrugada del sábado por posesión de drogas y conducir bajo la influencia del alcohol y estupefacientes hacia las 8 de la tarde en Georgia. El artista tuvo que cancelar el concierto que tenía programado el propio sábado por la noche en Kansas City, Missouri. El cantante se disculpó con sus fans que le esperaban ansiosos alegando que no podría actuar esa noche por supuestos «problemas de transporte». Realizó un comunicado a través de su perfil de Twitter a través de un mensaje en el que pedía perdón por las molestias ocasionadas y prometió acudir en un futuro a la misma cita para el deleite de sus seguidores. «Debido a problemas de transporte, Aaron no cumplirá su turno esta noche en Kansas City, promete regresar pronto y se disculpa con sus fans en KC y Mix93.3».

Due to transportation issues, Aaron will not make his set time tonight in Kansas City. He promises to come ... https://t.co/ClRJxaiGoZ

El portavoz de la Oficina del Sherifff del condado de Habersham, el capitán Floyd Canup, fue el encargado de informar a la prensa: «El vehículo del cantante fue detenido en la carretera de Cornelia, a unos 130 kilómetros al noreste de Atlanta», explicó. No obstante, el hermano menor de Nick Carter, cantantede los Backstreet Boys fue puesto en libertad bajo fianza el domingo, no siendo el caso de su novia que aún permanece en prisión por «razones desconocidas», tal y como aseguran las fuentes policiales que se han pronunciado al respecto. «Todos los cargos son delitos menores y un informe completo estará disponible el lunes por la mañana», informó Canup.

Carter está acusado de conducir borracho, obstrucción a la justicia y posesión de al menos una onza de marihuana. Su hermano mayor, Nick Carter, le envió un mensaje muy personal a través de Twitter en el que decía: «A mi hermano: Te amo, no importa si sientes la necesidad de pedir ayuda, estoy aquí dispuesto a ayudarte a mejorar. La familia está aquí siempre para ti».

To my brother: I love u no matter what & if u feel the need to reach for help, I am here and willing to help you get better.