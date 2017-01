Las distintas cadenas de televisión despidieron el 2016 de la mano de sus rostros más populares. De un clásico como Igartiburu, a rostros nuevos pero no por eso menos conocidos: los cocineros de Masterchef, Carlos Sobera, Frank Blanco o Chicote, Irene Junquera, Lara Álvarez y Cristina Pedroche, fueron los elegidos. Alguno de ellos se estrenaban como anfitriones de la noche más especial del año.

Cristina Pedroche, Anne Igartiburu y Lara Álvarez, sin olvidar a Irene Junquera y Paloma Lago se han convertido un año más en las protagonistas de este 31 de diciembre presentando las campanadas en sus respectivas cadenas de la mano de Alberto Chicote, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, Carlos Sobera, Frank Blanco y Roberto Herrera.

Y como no podía ser de otra forma, los looks de las presentadoras fueron lo más comentado. Especialmente el modelo de la mujer de David Muñoz, que no defraudó. Aunque no fue el único, la periodista Lara Álvarez dejó a más de uno sin aliento gracias al modelo rojo que eligió de la nueva colección Victoria de Vicky Martín Berrocal.

La constelación de Pedroche

La presentadora de las campanadas en Antena 3, fiel a su estilo hasta el último día del año, repitió transparencias. Este año Cristina aparecía en escena, unos 15 minutos antes de llegar a la medianoche con una imponente capa bicolor fucsia y verde lima de gran volumen, realizada en mikado de seda por Hervé Moreau.

El look lo completó un provocativo corsé y una falda que fue confeccionada en tul del mismo color con degradé de cristal de bohemia. Una contelación de estrellas que hizo brillar más que nunca a Pedroche, que quedó encantada un año más con la elección de su estilismo.

FELIZ AÑO NUEVO!!!! #PedrocheCampanadas #LaSuerteEstáEnA3 ❤❤❤ Todas las fotos del vestido en el blog!!! Gracias @pronovias @josietwitteando por hacer este sueño de vestido!!!😍😍 Una foto publicada por cristipedroche (@cristipedroche) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 3:40 PST

Un sueño hecho vestido❤❤❤❤ @pronovias @josietwitteando @oscarlozanno @caroli_makeup FELIZ AÑO A TODOSSS!!!💃🏽💃🏽💃🏽⚡️⚡️⚡️❌⭕️🐽 Una foto publicada por cristipedroche (@cristipedroche) el 1 de Ene de 2017 a la(s) 4:04 PST

El 100% español de Lara Álvarez

Por otro lado, Telecinco ha elegido este año a Lara Álvarez y Carlos Sobera para dar la bienvenida al 2017. Tal y como desveló la gijonesa en El programa de Ana Rosa «el diseño es 100% español, largo, elegante, sencillo y con transparencias». Y así fue.

Álvarez se decantado por un favorecedor diseño. Lara apareció con un ceñido vestido de corte sirena en rojo Valentino con escote ilusión sin mangas adornado con incrustaciones joya en los hombros que conferían al delicado a la par que sencillo modelo un exquisitez digna de mención de Vicky Martín Berrocal. La propia diseñadora junto a la estilista de Mediaset, Mayte Méndez de Vigo, fueron las encargadas de vestir a la joven en una de las noches más especiales de su carrera, tal y como ella ha reconocido en su cuenta oficial de Instagram.

Mañana os contaré en mi blog #estilistadeguardia en #Telecinco.es , la historia de amor de @laruka con el vestido rojo de @victoria_es_ by @vickymartinberrocaloficial en las #campanadas de #Mediaset ❤ Yo que tú , no me lo perdería 💫⭐️#FelizAño2017! Una foto publicada por Mayte Mendez de Vigo Elorriaga (@mayte1969) el 1 de Ene de 2017 a la(s) 3:12 PST

Rojo y negro

Asimismo, como decímos todo ha girado entorno al rojo y al negro. Ninguna de las féminas defraudó en su línea para dar la bienvenida al nuevo año. Anne Igartiburu, Lara Álvarez y Paloma Lago (que daba las campanadas en Canarias, una hora más tarde que en la Península) han apostado al todo al rojo. Y Cristina Pedroche e Irene Junquera, al negro.

Antes de salir con mi té con limón y miel que me trae @herascasado para cuidar la voz.. #redvelvet para despedir el año! Gracias @lorenzocaprile @rociomozo @piaget @corimakeup y equipo de @rtveoficial @jordicruzoficial #peperodriguez @masterchef_es por hacer esto posible en equipo! Una foto publicada por Anne Igartiburu Oficial (@anneigartiburu) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 6:30 PST

¡¡FELIZ 2017!! Una foto publicada por Twitter: @irenejunquera (@irenejunquera) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 4:21 PST