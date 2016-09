Camilo Sesto cumple 70 años

Camilo Sesto está de celebración. El cantante ha cumplido 70 años y aprovechando este día ha anunciado que el 23 de septiembre publicará un nuevo recopilatorio, 'Camilo 70', con 60 canciones que recorrerán su extensa carrera y joyas escondidas de su repertorio e incluso una canción nunca antes publicada. Y es que pese a que en España haya sido muy querido, Camilo Sesto ha reconocido que en América han sido más fieles a su música.

«Aquí son menos leales: un producto, otro producto...», aseguraba durante la comparecencia en la que anunció su nuevo disco en la sede de la SGAE.

Desde que comenzó su carrera musical en 1964, el cantante ha cosechado éxito tras éxito, con más de 100 millones de discos vendidos. ¿Quién no ha cantado o al menos tarareado una de sus canciones? Por ello, en su aniversario, ha confesado que el mejor momento de su amplia trayectoria fue cuando decidió convertirse en artista: «Como dice la canción, mamá, quiero ser artista. Porque eso me ha dado la oportunidad de conocer, estar, compartir...».

Pero más allá de su música, Sesto aglutina multitud de extravagancias a lo largo de su extensa carrera. Se quedó dormido en un juicio en el que a punto estuvo de caerse de la silla —había sido demandado por el productor Freddy Funesal tras cancelar dos conciertos en Panamá y El Salvador— y exigía durante sus giras cortinas blancas tanto en la limusina de lujo como en el camerino y la habitación del hotel, frutas exóticas, cerveza en abundancia, cócteles Bloody Mary preparados a su llegada, montones de cajetillas Malboro Light o una selecta variedad de chocolates. Y, claro, sus polémicas y continuas cirugías estéticas.