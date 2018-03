El cambio de vida de Justin Bieber: de los problemas con la Justicia a su despertar espiritual Después de atravesar unos meses difíciles, el artista ha encontrado el consuelo que necesitaba en un pastor evangélico

Justin Bieber suele copar muchos titulares por sus continuos escándalos. Poco queda del dulce niño que comenzó su carrera musical interpretando temas como «One time» o «Baby». A sus 23 años se ha convertido en uno de los artistas más polémicos del panorama actual, con innumerables altercados en su currículo, problemas judiciales -incluso ha sido arrestado en alguna ocasión- y por sus fracasos amorosos.

Pero algo ha cambiado en su vida. Desde que el pasado año compartió una fotografía tomada por la Policía tras su arresto en 2014 e hizo público que estaba muy arrepentido, parece un nuevo Bieber: «Me encanta esto porque me recuerda que no estoy exactamente donde me gustaría estar, pero gracias a Dios no estoy donde solía estar». Y añadía: «Lo mejor está todavía por llegar, ¿no crees?».

Casi un año después de su reflexión, pocos titulares escandalosos ha protagonizado, más allá de los que ha copado por las idas y venidas con Selena Gómez, con la que acaba de volver a romper. Ahora el cantante ha vuelto a ser noticia por una buena acción.

Caminado por las calles de Los Ángeles, la estrella juvenil se encontró con una pareja de mendigos y decidió compartir un rato de su tiempo con ellos. Incluso compró algo de beber y comer a la pareja. Parece que desde que acude asiduamente a la iglesia Hillsong es otra persona completamente diferente.

Disco cristiano

Bieber lleva meses pasando por un mal momento. Encontró el consuelo que necesita junto a su pastor evangélico Carl Lentz, al que ya considera como su «segundo padre» ante la ausencia del biológico. Su confesor le hizo recobrar la fe y conectar con el mundo espiritual. Tanto ha sido así que el tabloide británico «The Sun» ha anunciado que el próximo trabajo de Bieber será un disco cristiano.

«Justin está buscando canciones que reflejen el lugar espiritual en el que se encuentra ahora mismo. Aunque siempre ha sido una persona religiosa, durante estos dos últimos años se ha acercado más a la Iglesia Hillsong y esto ha cambiado su vida. Sus objetivos han cambiado», dice una fuente cercana al artista.