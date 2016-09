¿Qué calidades debemos tener en cuenta antes de comprar una cocina?

Hoy en día, dentro de una gama media alta, lo habitual es encontrarnos con estructuras con baja emisión en formaldehído, clase E1, pero hay dos puntos muy importantes que debemos mirar.

Algo imprescindible hoy en día en una cocina, es una estructura hidrorepelente, que nos garantice que ante una posible fuga de agua, no vayamos a tener problemas; pero no sólo eso, una estructura con resistencia al agua (hidrorepelente), nos garantiza que la humedad no va a afectar al cuerpo del mueble, lo que ayudará a que las anclajes de bisagras y cajones continúen bien fijados, y no se vayan deteriorando con el tiempo. Muchos de vosotros habréis visto puertas descolgadas por que se ha desprendido un pedazo del aglomerado de la estructura del mueble, y esto es debido a la humedad ambiente que existe en las cocinas.

El otro punto a tener en cuenta, es la resistencia a la abrasión del revestimiento con el que esté cubierta la estructura, precisamente esa parte visible, y que podemos probar, si nos lo permiten , rozándola con una moneda. Si es rugosa, en lugar de lisa, mejor.