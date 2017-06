Los calcetines de Justin Trudeau

No es habitual que un político destaque por un estilo fresco y llamativo, pero Justin Trudeau (45 años) es una excepción. Alejado de la solemnidad que suele acompañar a los mandatarios, en el «outfit» del primer ministro canadiense nunca faltan unos coloridos calcetines con mensaje.

Los fotógrafos buscan en todas sus apariciones públicas una imagen de sus calcetines. Así, el pasado domingo participó -acompañado por su esposa e hijos- en la celebración del Orgullo Gay de Toronto y, por supuesto, no se olvidó de su complemento preferido. En esta ocasión quiso enviar un mensaje a la comunidad musulmana canadiense, que cuenta con más de millón de personas. «Eid mubarak», frase que llevaba escrita en el modelo multicolor del político para dar la enhorabuena por el término del ayuno del Ramadán.

No es la primera vez que luce un modelo destacado. El Día de Star Wars, que se celebra cada 4 de mayo, llevó unos vistosos calcetines con los dibujos de C3PO y R2D2, los míticos personajes de la saga. No le importó que tuviese una entrevista con su homólogo irlandés en aquel momento, Enda Kenny. De hecho, el primer ministro, un gran aficionado de Star Wars, publicó orgulloso una imagen de ellos en Twitter. «Estos son los calcetines que estás buscando», escribió en su red social.

Los tiene para todas las ocasiones. A finales de mayo vistió otro modelo con el símbolo de la OTAN en la reunión de esta organización en Bruselas. Los calcetines con mensaje se han convertido en su sello distintivo, muy comentados en las redes sociales.

Breaking: Prime Minister Justin Trudeau shows off his socks to Merkel & C.O. at the NATO summit. pic.twitter.com/YqhamrxIi6