Burguer King se burla del rey de Bélgica a través de una campaña publicitaria

El gigante de comida rápida, Burger King, propiedad del restaurante Brands International QSR, ha causado descontento en la familia real belga por la publicación de un anuncio en el que comparaba a la mascota de su empresa (el rey de las hamburguesas) con el rey belga Felipe.

El anuncio titulado «Dos reyes. Una corona. ¿Quién gobernará?», invita a los belgas a elegir entre los dos reyes para coronar al verdadero gobernante de la nación. Si el usuario vota al rey Felipe salta un mensaje que dice: «¿Estás seguro? No será él quien te fría las patatas. Preséntate en su casa a las once de la noche sin avisar a ver qué pasa».

Campaña publicitaria - Burger King

El anuncio no ha sentado nada bien ni a la familia real ni a los monárquicos del país, que no han dudado en iniciar una protesta contra la cadena. «No aprobamos este enfoque», dijo el portavoz real Pierre Emmanuel de Bauw a la cadena BBC. «Dado que es con fines comerciales, no habríamos dado nuestra autorización».

A pesar de la reacción, Burguer King no ha retirado su publicidad y la votación seguirá abierta hasta el próximo 19 de junio, día en el que está previsto que se celebre la apertura del primer restaurante de esta cadena en Bélgica.

Shana Van den Broeck, portavoz de la publicidad del gigante de comida rápida en el país explicó a la agencia de comunicación Reuters que la compañía está considerando la opción de «realizar cambios en la publicidad». «Estamos deliberando sobre cómo proceder», explicó. «Hay que realizar un cambio en nuestra campaña y sobre lo que queremos comunicar». Según medios belgas, la Casa Real ya ha expresado a la multinacional su disgusto por el uso de la imagen sin pedir autorización, pero de momento, la empresa de comida rápida la mantiene. La táctica ha tenido los efectos deseados