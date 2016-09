Brooklyn Beckham «ficha» por Inditex

Inditex ha fichado a Brooklyn, el hijo mayor de Victoria y David Beckham para impulsar la marca Pull&Bear. El joven visitará el próximo 22 de septiembre Narón (Ferrol), un pequeño municipio del noroeste de España, desde donde se conciben las colecciones, tiendas y escaparates que luego llegan a los más de 71 mercados internacionales donde la marca está presente para respaldar este proyecto de integración sociolaboral de personas con algún tipo de discapacidad física o intelectual.

La nueva sede central de la marca, un espacio que ha conseguido reunir las mejores medidas de ecoeficiencia, comodidad laboral e integración de la biodiversidad de su entorno natural. Bajo el lema «Jump Barriers and be in the right place», el joven talento internacional Brooklyn Beckham dará la bienvenida a todos los que han contribuido al éxito de este proyecto durante 25 años.

Tanto Brooklyn como Pull&Bear comparten valores muy similares: juventud, creatividad, compromiso social y medioambiental y un espíritu internacional. Por ello, nadie mejor que él para ser el invitado de honor de la nueva casa de Pull&Bear, construida bajo las máximas exigencias de ecoeficiencia, a todos los que han formado parte de este apasionante proyecto en los 25 últimos años.