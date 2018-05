Isabel Pantoja y Chabelita protagonizan una bronca en plena calle En los últimos meses han tratado de aparentar normalidad y hacer ver que todo va bien entre ellas

La relación entre Chabelita e Isabel Pantoja no pasa por su mejor momento. Desde que la hija pequeña de la tonadillera abriese la Caja de Pandora haciendo lo que más desagrada a su madre: hablar de ella en público, la relación madre-hija está completamente estancada. Como ya ha confesado en varias ocasiones, Isabel Pantoja quiere pasar desapercibida públicamente y lo único que desea es centrarse en su música.

Después de meses de tensiones por las declaraciones que hizo en «Sábado deluxe», en las que desgranaba los secretos de Cantora, la pequeña del clan y su madre protagonizaron un tenso desencuentro hace unos días en Sevilla, según ilustra la revista «Rumore», en la que se puede ver unas imágenes de la cantante y su hija manteniendo una acalorada discusión en presencia de una amiga. Según la misma publicación, todos los viandantes fueron testigos del enfrentamiento entre ambas.

En los últimos meses han tratado de aparentar normalidad y hacer ver que todo va bien entre ellas, tal y como pudo verse en el bautizo de la pequeña Carlota, hija de Kiko Rivera e Irene Rosales, pero lo cierto es que en la familia Pantoja no reina la paz.

Este encontronazo se producía tan solo dos días después de que Chabelita acudiese a «Sábado Deluxe» para hablar, entre otras muchas cosas, de la relación que mantiene con su madre que, en los últimos meses, ha estado un poco tirante. Aseguró que están bien y que la apoya en todo. «Me dijo que confiaba en mí y que para adelante», cuentó. En cuanto a la reclusión de Isabel Pantoja en Cantora es algo que intenta que su madre cambie: «A mí no me parece mal que se lo pase bien, pero pienso que podría salir y hacer una vida normal y dosificar. Claro que puede ir a discotecas. Yo, de hecho, le propongo planes, pero por falta de ganas no sale».