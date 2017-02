Britney Spears sufre un descuido y enseÃ±a su pecho durante un concierto

La vestimenta le ha vuelto a jugar una mala pasada a Britney Spears, que sufrió un descuido en uno de sus últimos conciertos en Las Vegas y dejó al aire uno de sus pechos. No es la primera vez que la cantante tiene uno de estos percances, ya que le pasó algo similar hace unas semanas, cuando se le desabrochó el sujetador accidentalmente mientras cantaba.

En aquella ocasión dejó más a la imaginación que en esta. Spears, que lucía un pronunciado escote, dejó al aire uno de sus pechos tras un giro durante el baile. De hecho, ni siquiera se percató de ello hasta que un bailarín la avisó. Entonces corrió para taparse y continuar con la actuación.

britney's reaction to her boob popping out is so cute pic.twitter.com/rv2dnT1I7X