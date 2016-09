Brie Larson, criticada por acariciar a un delfín

Las redes sociales pueden ser el medio ideal para la difusión de proyectos personales pero también pueden generar grandes molestias entre los usuarios, en especial cuando se malinterpreta una publicación. La actriz Brie Larson, ganadora del Oscar por «La habitación», se vio envuelta en una fuerte polémica al ser acusada de apoyar el cautiverio de los animales y de no reflexionar sobre la labor de los parques temáticos y zoológicos.

Larson no tardó en hacerse eco de manera inmediata de las acusaciones y después de agregarle una captura a la foto («no apoyo la crueldad animal»), sintió ganas de explicarse y publicó una foto suya con una larga y sincera disculpa.

«Subí una foto que encapsulaba un momento tonto de mi extraña vida. Me olvidé de que a través de las redes sociales y de algunas entrevistas ustedes no pueden conocer mis preocupaciones. Todos deberíamos preocuparnos por el bienestar de los animales. Sí, por el de los delfines junto con el resto de las criaturas. Hay problemas con los animales en cautiverio. Hay problemas con los animales que viven en lo salvaje. Siempre fue mi prioridad hablar por quienes no pueden hacerlo», dice el post.

«Me disculpo si creyeron que esa foto daba a entender que apoyo la crueldad animal. En los comentarios siéntanse libres de discutir y compartir artículos, pensamientos, preocupaciones y cualquier cosa convierta a esto en un espacio de educación para mí y quienes estén interesados. Debemos recordar que todos podemos cometer errores pero también podemos, juntos, aprender de ellos», finalizó la actriz.