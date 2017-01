Bradley Cooper muy preocupado por el embarazo de Irina Shayk

El actor Bradley Cooper se ha dejado ver junto a su ya prometida, la modelo Irina Sahyk, yendo a la revisión del embarazo. Es la primera vez desde hace ya un tiempo que se han dejado ver juntos debido a la gran cantidad de compromisos profesionales tanto de la Cooper como de la supermodelo.

Hace unos días se publicaba que la modelo no estaba del todo contenta con su embarazo, que escondió en un principio y que se hizo público durante el desfile de los ángeles de Women's Secret, donde la supermodelo no pudo disimular la barriguita y todo el mundo se dio cuenta. En ese momento recibió felicitaciones de muchas celebridades incluído su expareja, el futbolista del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

A pesar de todo y desde que se conociera su estado, la modelo rusa, no ha hecho más que intentar que no se le note demasiado y en las últimas imágenes que hemos podido verla se esconde bajo ropa muy ancha y grandes capullas y luce siempre un semblante no muy alegre.

A ver si el apoyo recibido por su prometido Bradley Cooper en la visita al ginecólogo y sus cuidados hace que la modelo rusa recupere la sonrisa que hace tiempo que no muestra. Y es que el actor, se ha mostrado muy cercano y pendiente del estado de la modelo y de su futuro hijo, tratándola con el máximo cuidado y delicadeza y sin perder detalle de todos los movimientos de su prometida, que luce un anillo de compromiso en el dedo desde ya hace unos meses.