La boda agridulce de Lulu Figueroa, nieta de la condesa de Romanones

Tres pasiones dibujan a la perfección el día a día de Lucila de Figueroa y Domecq (30 años), más popularmente conocida como Lulu. Una es la pintura, otra los animales y la tercera, su familia. Si hay alguien a quien profesa una profunda admiración es a su abuela, la condesa viuda de Romanones. La joven creció escuchando los apasionantes relatos de intriga y misterio de Aline Griffith, la exespía que fue reclutada a los 20 años por la Office of Strategic Services americana (antigua CIA). Lulu le dará hoy el «sí, quiero» a su novio, Adrián Saavedra, en una finca de los Domecq en Jerez de la Frontera. Un día con el que soñó desde niña, pero en el que no podrá tener cerca a su abuela. «No, yo no puedo ir. Estoy organizando una fiesta en el jardín de mi casa de Madrid unos días más tarde para poder reunirnos y así celebrar este paso tan importante», confiesa la condesa viuda (93) al otro lado del teléfono, aún con un marcado acento americano.

La de su abuela no será la única ausencia notable que empañe la ceremonia. Tampoco se espera la asistencia de su padre, Álvaro de Figueroa y Griffith, de 64 años, el IV conde de Romanones, VIII conde de la Dehesa de Velayos y XI conde de Quintanilla, quien aún se recupera de un ictus que sufrió en octubre del año pasado y que le paralizó el lado izquierdo del cerebro.

«No me cabe ninguna duda de que Lulu les tendrá muy presentes, aunque no puedan acudir», comenta una fuente cercana a la familia. Quienes sí caminarán a su lado en este día son su madre, Lucila Domecq Williams (hermana de la fallecida Sandra Domeqc, primera mujer de Bertín Osborne), sus hermanos, sus primos, sus dos perritas, Mollie y Lora, y una nutrida nómina de amigos VIP.

Lulu Figueroa y Adrián Saavedra - GTRES

Licenciada en Historia del Arte y pintora, Lulu se ha convertido en uno de los rostros más buscados de las fiestas de la alta sociedad madrileña. Hoy volverá a hacer gala de su estilo bohochic con un vestido de Navascues y unos zapatos de Leie. Además, la firma Suarez le ha diseñado una joya muy especial. Por su parte, el novio, Adrián Saavedra, vestirá de El Ganso. El convite será servido por Alfonso Catering y los ornamentos florales estarán bajo supervisión de Enea.

Tras dos años residiendo en el Algarve (Portugal) la pareja actualmente vive en Madrid, aunque hace unas semanas que se trasladaron a Jerez para ultimar los preparativos. En el país vecino Lulu encuentra inspiración para sus óleos, que tienen como tema recurrente las flores y los perros. La nieta de la condesa viuda de Romanones heredó la pasión por la pintura de su tío, el cotizado retratista de la jet set Cristián Domecq. Su futuro marido, Adrián, se dedica al póquer profesional. Ocupaciones cuanto menos diferentes de dos personas que hoy emprenden un nuevo camino en común.