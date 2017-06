Blanca Suárez: «Llevo las críticas bien, aunque vayan a degüello»

Cae la noche, pero el calor no da tregua en Madrid. Una nube de fotógrafos se arremolina en torno a las puertas del Palacio de Fortuny captando la atención de transeúntes que irremediablemente dirigen su mirada hacia el interior. Tras los flashes se dibuja la silueta perfecta de una actriz que hace justo diez años cautivó al público con su papel en la serie para adolescentes «El Internado». Poco queda ya de aquella inocente Blanca Suárez (Madrid, 1988). Encaramada a unos altísimos tacones, con los ojos embadurnados en purpurina y el pelo recogido en dos moños atiende a los que se desgañitan pronunciando su nombre para captar la menor instantánea. Por segundo año consecutivo presta su imagen a Magnum, un rol de embajadora que años atrás desempeñó Kendall Jenner. «Mi vicio confesable son los helados. Soy más de fresa que de chocolate y sobre todo una persona que disfruta mucho con las noches de verano. Me encanta salir a dar un paseo por la noche y estar con mi gente», declara la actriz española a ABC.

Tras el rodaje de la segunda temporada de «Las Chicas del Cable», Blanca ya piensa en vacaciones. Tiene varios viajes planeados, aunque se niega a dar detalles. «He vivido rachas en las que me he sentido agobiada por la prensa. No hay muchas soluciones. Aceptarlo e intentar gestionarlo para que la gente lo haga con el máximo respeto y que no interfiera en mi vida».

Desde hace dos años sale con el también actor Joel Bosqued con el que se mudó a vivir recientemente. Blanca elude cualquier pregunta sobre su relación. «Estamos muy bien, pero yo enfoco las cosas hacia otro lado. Entiendo que genere interés mi vida, pero está en tu mano el poner un parapeto y no hablar de ello».

Gracias a sus enorme ojos verdes y sinuosas curvas, la intérprete es una constante en la lista de mujeres españolas más deseadas. Algo que le sigue sorprendiendo. «Una a sí misma en su casa no se ve así. La gente habla alrededor, pero me sigue llamando la atención estar en esos ránkings». ¿Y le ha ayudado su físico en su carrera? «Habrá momentos en los que sí, pero las cosas caen por su propio peso y lo que importa es la continuidad, que siga saliendo trabajo. Hay que demostrarlo día a día».

Blanca no se sale del guion. Tras protagonizar varias polémicas como el supuesto retoque con photoshop de unas imágenes en traje de baño o unas declaraciones contra los que criticaron su serie «Lo que escondían sus ojos» se ha vuelto mucho más circunspecta. «En general, llevo las críticas bien. Hay veces que se va muy a degüello en general. Nos estamos volviendo demasiado sensibles e incisivos. Los que estamos de este lado hemos de tener mucho cuidado de lo que hacemos, las bromas que gastamos y en lo políticamente correcto que debemos ser. Hay menos sentido del humor».