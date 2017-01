Bimba Bosé, una luchadora infatigable

Modelo, diseñadora, actriz, dj y cantante española, nació en Roma el 1 de octubre de 1975. Su verdadero nombre era Eleonora Salvatore González, sin embargo decidió identificarse con un nombre artístico, «Bimba», diminutivo de «bambina» que significa «niña» en su idioma natal.

Nieta del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz Lucía Bosé, y sobrina del cantante Miguel Bosé. Bimba es la primogénita de Lucía González Bosé y Alessandro Stefano Salvatore. Desde su infancia estuvo en contacto con todo tipo de tendencias artísticas que marcaron su fuerte personalidad. Siempre se caracterizó por lucir un estilo muy original y andrógino, alejado de los cánones estéticos tradicionales. Sus espectaculares medidas (1.78 metros de altura y una figura sin apenas curvas) y unas facciones muy marcadas fueron las que le abrieron las puertas al mundo de la moda. Triunfó internacionalmente en este campo, desfilando para diseñadores de la talla de Alexander McQueen, John Galliano, Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, Versacce, Gucci, Valentino o Prada, entre otros, sin olvidar las incontables veces que lució los diseños de su gran amigoDavid Delfín. También posó para Mario Testino y Steven Meisel.

A pesar de su indiscutible éxito en las pasarelas, la música siempre fue su vocación primordial. Su imagen ambigua y de gran impacto impulsó la popularidad de su grupo, The Cabriolets, donde ella ejercía como vocalista. Junto a ella, figuraban el que fuera su marido, Diego Postigo (bajo) y David Unisón (guitarra). The Cabriolets se dieron a conocer en el año 2008 con un tema «Demo». El primero en abandonar el grupo fue David Unisón, por motivos personales, incorporándose a la formación dos nuevos miembros: Pablo Serrano (batería) y Manuel Cabezalí (guitarra).

Su matrimonio con Diego Postigo duró 7 años y la pareja tuvo dos hijas, Dora, de 12 años, y June, de 5. Desde hace unos años mantenía una relación con el también modelo y DJ inglés Charlie Centa, 17 años más joven que ella.

Hace algo más de dos años se le diagnosticó un cáncer de mama y desde hacía meses luchaba contra un cáncer de mama en estado IV, el más avanzado de la enfermedad, que había provocado en la modelo metástasis en el hígado, los huesos y el cerebro. Durante los tres últimos años fue una de las protagonistas de la campaña de Ausonia contra el cáncer de mama, en las que se colocaba el tradicional pañuelo rosa y animaba a las mujeres que no dejen sus revisiones médicas y que la prevención sigue siendo la mejor arma contra esa enfermedad.

A lo largo de su enfermedad ha demostrado ser una luchadora infatigable y nunca ha ocultado su estado de salud a los medios. «Como todas las personas tengo mis días. El umbral de lo emocional lo tenemos todos muy distintos y hay días que me afecta todo. Estoy feliz de vivir con mis hijas que son adorables y muy queridas por toda la familia y ellas me ponen las pilas. Les encanta la música y lo hacen de forma natural. No descarto hacer una canción con ellas», explicó durante su última entrevista para ABC.

Bimba Bosé se sentía un espíritu libre y llevaba el cuerpo repleto de tatuajes, entre los que destacan unas las flores de la nuca, las iniciales de su antiguo novio en letra gótica encima del corazón (que cuando rompió con él se las tapó con otro tatuaje de un corazón humano), las hormigas de su brazo, un as de corazones con la inicial, en honor a su hija Dora y a su ex marido Diego, en la muñeca izquierda, y dos dados en el brazo izquierdo.