Bella Hadid pide perdón por el timo del «Festival Fyre»

El espectáculo de música de lujo «Festival Fyre» ha sido objeto de burlas en redes sociales debido a la desorganización y a las condiciones extremadamente mediocres de los cientos de asistentes que acudieron al evento. Después de haber pagado un altísimo precio por las entradas, algunas incluso superaban los 13.000 dólares, para acudir a una de las fiestas de élite en una playa privada de arena blanca que, según la propia organización, perteneció a Pablo Escobar, el festival ni se acercó a las expectativas que ofrecían en su video promocional, en el que participaron modelos de la talla de Bella Hadid, Emily Ratajkowski o Alessandra Ambrosio, entre otras.

El majestuoso alojamiento que prometían resultó ser unas tiendas de campaña blancas. La oferta gastronómica se reducía a dos rebanadas de pan integral con un par de lonchas de queso y algo que parecía ensalada. Nadie vio los yates, las motos de agua, los hoteles, ni las decenas de atracciones que ofertaban en la entrada. Después de sufrir un fin de semana de «supervivencia», los asistentes inundaron las redes sociales exigiendo una explicación a la organización. Y lo que recibieron fue un comunicado de disculpa, citando «circunstancias fuera de nuestro control», por la imposibilidad de preparar la infraestructura en tan poco tiempo. El rapero Ja Rule, uno de los principales promotores fue el primero en emitir la carta. «Tengo el corazón destrozado en este momento», dijo a través de su perfil de Twitter. «Yo quería que esto fuese un evento increíble. No fue una estafa como dice la gente».

Idk what people are complaining about, the Kapua Suite at #fyrefest exceeded expectations pic.twitter.com/LxPQahah7x — Gin Baker (@mreymeaux) 28 de abril de 2017

Sin embargo, no fue el único famoso que tuvo que pedir disculpas por la catástrofe. Después de explicar que ella no tenía nada que ver con la organización del evento, la modelo Bella Hadid se lamentó a través de sus redes sociales. «Aunque este nunca ha sido mi proyecto y no fui informada ni de la producción ni del proceso del festival, sé que siempre fue su intención el hacernos pasar el fin de semana de nuestras vidas. Confié en que iba a ser una experiencia increíble e inolvidable y por eso acepté hacer la promoción… Sin saber el desastre que estaba por llegar. Lo siento muchísimo porque esto es algo que no puedo tolerar, aunque por supuesto si hubiese sabido cuál iba a ser el resultado, vosotros lo habriáis sabido también. Espero que todo el mundo esté a salvo y pueda volver a casa con sus familias y seres queridos».

Los organizadores del festival terminaron por ceder a las críticas y prometieron el reembolso de miles de dólares en entradas que los usuarios habían pagado para disfrutar de un fin de semana lleno de lujos. La única conclusión a la que se ha llegado es que errores como este seguirán ocurriendo si los «influencers» que se encargan de promocionar el producto no supervisan que todo sea tal y como anuncian.