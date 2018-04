Tenso enfrentamiento entre Belén Esteban y Terelu Campos por sus hijas La última decisión de la hija de María Teresa Campos ha propiciado el enfado de la ex de Jesulín de Ubrique

La mayoría de edad de algunas hijas de famosas está dando mucho que hablar. Si el pasado 20 de julio era Andrea Janeiro la que cumplía 18 años con polémica incluida, ahora el debate se cierne sobre Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos y Alejandro Rubio que, el 24 de marzo llegaba a la edad soñada para toda adolescente.

La tierna portada que protagonizó la colaboradora de televisión, dos semanas antes de su cumpleaños, junto a su hija en la revista «¡Hola!» por una suculenta suma de dinero no gustó a sus compañeros de «Sálvame», que no tardaron en criticar el cambio de parecer de la hija de María Teresa Campos. Siempre dijo que no le gustaría que su hija se convirtiera en personaje ni que saliese en las revistas del corazón y menos, que siguiera sus pasos.

Para colmo, tan solo unos días después, Terelu Campos pedía privacidad y respeto a la prensa para su hija pese a haber vendido su imagen: «Me gustaría que, en la medida que he podido, yo siempre me he portado bien con todos y que simplemente me gustaría que lo hicierais con mi hija, nada más. Creo que de ayer a hoy no ha cambiado nada, ¿no? Uno no se hace mayor de un día para otro. Pero nada más, pero no me voy a pasar todos los días hablando de lo que hace o deja de hacer...».

La relación se tensó aún más cuando Terelu, que se encontraba en Málaga, llamó al programa de Telecinco para evitar que sus compañeros hablasen de su hija en el espacio, lo que terminó de mosquear a la «princesa del pueblo».

Belén Esteban fue una de las más críticas con su compañera al no entender su actitud y la poca coherencia con la que había actuado. «Sé que Terelu se va a enfadar conmigo, pero me sienta fatal que ella llame al director para que no hablemos de esto. Mi hija abrió programas durante quince días. ¿La gente por qué hace exclusivas? Por dinero, ¿no?», decía sobre la portada. Y añadía: «Si hubiera hecho una exclusiva con mi hija –continuó–, lo mismo ahora tendría el piso, pero no la hice. Mi hija siempre me ha dicho que no quiere salir».

Este mismo lunes la hija de María Teresa Campos acudió al plató de Sálvame para aclarar la situación con sus compañeros pero, pese a sus explicaciones, algunos de ellos siguieron sin entenderla.

No es extraño que Esteban sea una de las más críticas con Terelu. Hace menos de un año, ella pasó por una situación similar cuando Andrea Janeiro cumplió la mayoría de edad. La joven tomó un camino muy diferente al de Alejandra Rubio: ni protagonizó portada ni quiso ser el centro de atención. Aun así lo fue. En cuanto su cara se despixeló, muchos usuarios de las redes sociales se cebaron con el aspecto físico de la hija de Jesulín de Ubrique. Incluso la propia Policía salió en su defensa.