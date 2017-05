Belén Esteban, con cara seria y acompañada de Miguel, llega al juicio que le enfrenta a Toño Sanchís

Después de meses de acusaciones y enfrentamientos, hoy empieza el juicio mercantil en el que Belén Esteban y Toño Sanchís se verán las caras. Antes de la hora prevista y acompañada de su novio Miguel, Belén llegaba a los juzgados para el juicio contra Sanchís y su mujer, Lorena, como personas al cargo de la entidad responsable de su representación. «Confío en la justicia», decía al entrar, que no valoraba que se haya sustituido al juez al cargo, y confesaba que llegaba tranquila, pero que se estaba poniendo nerviosa con las preguntas de la prensa.

A su llegada la colaboradora se dejó ver con semblante serio y acompañada de Miguel, su hermano y una amiga. Esteban ha llegado 30 minutos antes del juicio, donde la expectación era máxima por parte de los periodistas. Cabe resaltar que por su parte, Toño y Lorena todavía no han aparecido y se especula con que no aparezcan.

Aunque ya hemos contado el importante papel de Miguel Marcos en esta complicada historia, lo cierto es que Lorena, la mujer de Toño Sanchís hoy tiene un papel de muchísima responsabilidad. Los abogados de Belén Esteban han interpuesto la demanda contra Lorant, la empresa de representación de la pareja de la que Lorena es la titular, por lo que será la mujer de Toño la que deba responder a las preguntas de los abogados.

Recordemos que la cita es a causa de una demanda de reclamación de cantidad interpuesta por Belén al mánager, tras un requerimiento de Hacienda hace dos años, se diese cuenta de que no tenía dinero. Tras cambiar de equipo de gestores por recomendación deMiguel, pareja de la de San Blas, Belén se dio cuenta de que faltaba una cantidad importante de dinero del que en un principio había facturado y rompió su relación personal y profesional con Sanchís.

La cifra que se reclama hoy ronda los 500 mil euros y, de salir culpable, el ex representante de Belén tendría que cumplir con dicha cantidad más las costas del juicio.

Datos de la vista

Tras hora y media declarando tanto empleados de la empresa de Toño, como el hermano de Belén (primero en declarar en sala) tanto el exrepresentante como su mujer Lorena siguen sin aparecer por los juzgados.

En la cita de hoy Belén no tendrá que declarar. Sin embargo, no ha querido perderse la vista. Algo que no ven igual la pareja señalada. Al parecer se debe a que no estarían citados porque el peso del juicio lo tenían los economistas tanto de Belén como los de Toño y no Lorena,administradora única de la empresa.