Begoña Gil, el apoyo en la distancia de Patxi López

Con paso firme, gesto serio y su mano entrelazada a la de su mujer, Patxi López, de 57 años, recalaba el pasado domingo en la Fundación del Diario Madrid para anunciar su candidatura a las primarias del PSOE. Una estampa que llamó la atención en un país en el que las esposas de los políticos siempre han preferido huir de la notoriedad y cobijarse en un segundo plano. Exceptuando Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, que se recreaba ante la presencia de los focos y ya se imaginaba con las maletas en La Moncloa, el resto de aspirantes a «primeras damas» siempre han optado por cederles todo el protagonismo a sus esposos. Ahora irrumpe en escena Begoña Gil, de 49 años, la mujer con la que López comparte su vida desde 1995, cuando se dieron el «sí, quiero» en una ceremonia civil. La pareja no tiene hijos.

«Es su mejor consejera. No toma nunca una decisión sin consultarlo con ella y el hecho de que también se dedique a la política y conozca bien el funcionamiento del partido les ha unido mucho», declara a ABC una fuente cercana al matrimonio, refiriéndose al rol que desempeña Begoña como secretaria de política institucional y reformas institucionales, dentro de la Comisión Ejecutiva del PSOE en Euskadi. Un cargo que no le permitió seguir a su marido a Madrid el pasado año cuando fue nombrado presidente del Congreso de los Diputados y se instaló de lunes a viernes en la residencia oficial que lleva aparejada el cargo, situada entre Los Jerónimos y el Museo del Prado. Ahora que Patxi se ha lanzado a la carrera por la secretaría general del PSOE, volverá a pasar más tiempo en la capital, alejado de la casa que comparte con Begoña en el barrio de Miribilla en Bilbao.

Orígenes humildes

Begoña, hija de padres extremeños, nació en Otxarkoaga, una barriada obrera de la capital de Vizcaya, cercada por la droga y la inmigración. Creció en un piso modesto con su madre, su único hermano, Melchor, su abuelo y su tío. Estudió en el colegio público Lope de Vega, a pocos metros de su casa, y desde edad muy temprana se interesó por la medicina, aunque acabaría estudiando Filosofía en la Universidad de Deusto. Sus orígenes humildes y su ambición por querer mejorar la situación en la que vivía su entorno acabaron empujándola al mundo de la política.

Al cumplir los 20 años, en la década de los 80, se unió a las Juventudes Socialistas. Aquí su camino se cruza con el de Patxi López, por aquel entonces un joven diputado socialista vasco. No hubo flechazo. Fue su hermano, que pertenecía a la misma pandilla de amigos que López, quien los presentó. «Al principio no me podía ni ver, me tenía manía», recordó en una ocasión el exlendakari, haciendo referencia al comienzo de su relación. Les costó congeniar, pero en cuestión de meses se habían vuelto inseparables.

Los que conocen bien a Begoña destacan de ella su tremenda timidez, lo que incluso podría haber frenado su carrera política. Hoy, su marido protagonizará su primer acto como aspirante a las primarias en Portugalete, su tierra natal. Los objetivos de los fotógrafos volverán a buscar a Begoña.