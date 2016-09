El bebé que esperan Helen Lindes y Rudy Fernández será un niño

La modelo, Helen Lindes, que se encuentra estupenda en su sexto mes de embarazo, confiesa que ella y su marido, el jugador de baloncesto Rudy Fernández, ya han elegido el nombre de su primer hijo, aunque pero prefiere no revelarlo. «Sí, lo tenemos pensado pero de momento no lo vamos a decir. Habíamos llegado al acuerdo de que si era niño me tocaba elegir el nombre a mí, y si era niña lo elegía él, así que he tenido el privilegio», declara Helen radiante de felicidad.

Sin embargo, lo que sí ha desvelado es que será un niño y que nacerá en Navidad aproximadamente. «Es un niño. Al principio sí que me decantaba un poco más por la niña, pero me hace muchísima ilusión que sea niño», confesó.

A punto de empezar el desfile de @monicacorderaofficial en la #tresemmémfshow #Madrid!!! Con total look de la diseñadora... #moda #desfile #fashion #look @tresemme_spain Una foto publicada por Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) el 13 de Sep de 2016 a la(s) 12:30 PDT

«No estoy teniendo antojos, igual un poco más de apetito», añadió durante su visita a la MFSHOW Women, donde acudió como embajadora de la firma TRESemmé. «Este verano he estado bastante activa, paseando mucho, nadando en la piscina y en el mar y creo que eso ayuda bastante para no subir mucho de peso y para sentirte mejor contigo misma».