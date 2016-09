Ana Beatriz Barros, una protagonista sin aires de diva

Con la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid de fondo, Ana Beatriz Barros comenzaba a cambiarse de vestuario y, en cierto modo, huir del caos que se genera en «backstage». Mientras andaba hacia las afueras de IFEMA, la modelo brasileña no dudó en sonreír y mostrarse tan carismática como suelen definirla. «Casi siempre estoy feliz», dijo disfrutando un café «espresso» en una terraza de la capital.

A pesar de haber llegado a España pocas horas antes del desfile, se mostró amable, humilde y sin un cuerpo de asistentes. También agradeció el recibimiento y expresó su felicidad por estar en el país. «Me encanta la comida española», comentó entre sonrisas.

Recién casada

Hace pocos meses se casó en Grecia con el empresario Karim El Chiaty. Por supuesto, sus mejores amigas Alessandra Ambrosio e Isabeli Fontana han estado entre las invitadas. «Aún no hemos tenido tiempo de planear la luna de miel», dice esperando que el mes de noviembre sea la fecha definitiva. «Los viajes no me impiden tener una vida familiar. Tampoco creo que sea bueno para una pareja estar constantemente juntos», agregó.

Karim El Chiaty le pidió matrimonio a Ana Beatriz Barros en la playa el 2 de enero de 2015 con una alianza de Cartier. Y durante el más de un año y medio que han estado prometidos han encontrado huecos en sus agendas para organizar entre los dos la ceremonia.

Ana Beatriz Barros en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid - AFP

Inicios

La descubrió el director de la agencia de modelos Elite cuando se encontraba de vacaciones en Brasil. En 1998 ganó el concurso de Imagen del Año Elite de Brasil y quedó en segundo lugar en la edición internacional del mismo concurso. Después tuvo una oferta para realizar el que probablemente es su trabajo más conocido, con Guess.

Ha aparecido siete veces consecutivas en Sports Illustrated Swimsuit Issue (desde el 2002 hasta el 2008) y ha modelado también en la pasarela de Victoria's Secret. También ha sido portada de revistas como Vogue, Marie Claire, Allure, y revistas brasileñas como Capricho y Audi, entre otras. Es considerada una de las modelos con más carisma en la pasarela.

Parabéns meu Rei ! Te amo muito ! ❤️❤️❤️ #happyfathersday #felizdiadospais Una foto publicada por Ana Beatriz Barros (@anabeatrizbarrosofficial) el 14 de Ago de 2016 a la(s) 11:33 PDT

Planes

La top brasileña protagonizó el segundo día de la Madrid Fashion Week en el desfile de Dolores Cortés, a quien considera una de sus diseñadoras favoritas a pesar de haber trabajado con grandes marcas como Guess y Vanity Fair. Durante el desfile, lució como nadie los diseños radicales basados en la sensualidad de la española para la próxima primavera/verano 2017.

Entre sus planes mantiene como primordial «dedicarse al diseño, prepararse en la universidad y una vez que termine su carrera como modelo, crecer en la moda que es lo que realmente le gusta».