Azemah de Brunéi, la hija del sultán huye de España y se refugia en Londres

En principio, el silencio era «por motivos de seguridad». La princesa Azemah Bolkiah de Brunéi ha estado durante el mes de agosto en Sotogrande disputando los torneos de polo gaditanos, una de las cuatro grandes citas internacionales de este deporte, junto con Argentina -la principal-, Estados Unidos y la Copa de la Reina de Inglaterra. La hija del sultán de Brunéi jugaba y destacaba a lomos del caballo. Sus golpes a la bocha la hacían pasar de ronda y ganar torneos, pero el mensaje al preguntar por ella era siempre el mismo: «No se conceden entrevistas. No se puede sacar. La está pidiendo todo el mundo, pero no podemos dar información sobre ella». De este modo, las fotos que se tomaban de la discreta royal asiática solían ser furtivas en medio del séquito y lo que se escuchaba sobre ella no pasaba de «a la princesa ni se la menciona, ni se la fotografía».

Pese a todo, Azemah de Brunéi y su primo, el príncipe Bahar Jeffrey, han sido la sensación de unos torneos estivales que suelen estar repletos de ilustres. Por esta razón, el bloqueo informativo no duró mucho y las redes sociales comenzaron a hacerse eco de los triunfos de la realeza asiática. Al final, pese a los esfuerzos de la organización porque no saliera a la luz, la bella princesa destacó sobre el resto. Algunos medios destacaron la presencia y el juego en la final del mediano hándicap. Concedió alguna entrevista a medios especializados, donde lució sonrisa y orgullo por ser la única mujer que jugaba en un equipo de hombres.

Azemah vestida de «occidente» - J.J. MADUEÑO

Apagón informativo

El revuelo con las primeras publicaciones sobre la hija del sultán de Brunéi hizo que, durante la celebración de la Copa de Oro en la última jornada de competición, extrañara su ausencia. Ante la pregunta de dónde estaba la princesa la respuesta fue: «Se ha marchado a Londres». Unos destacaron que tenía algunos compromisos y otros que, tras aparecer en algunos medios de comunicación nacionales, había partido del país «por motivos de seguridad».

Un apagón que no menoscaba los logros de la amazona, vencedora en su categoría de hándicap. El Brunéi Polo Team se ha hecho con algunos de los trofeos más prestigiosos en las canchas gaditanas. Y la alteza asiática han podido disfrutar de las bondades de una tierra en la que, cuando no se la veía a lomos de un caballo, se la solía atisbar en la zona vip reservada a los diferentes patrocinadores para ver los partidos que se iban desarrollando sobre las diferentes canchas del Santa María Polo Club.

La princesa Azemah fue la que más sorprendió en esta edición. Vestida de naranja cabalgó por el campo como capitana del equipo de Brunéi del mediano hándicap. Sus goles en la final dieron al traste con la figura frágil que, a priori, se le podría achacar. Es toda una guerrera sobre la montura que lucha, galopa, finta y golea al nivel de sus compañeros. La benjamina del sultán Hassan al Bolkiah aseguró antes de marcharse a Londres que llegó «con muy pocas expectativas». Pero se fue con la primera victoria que conseguiría la delegación del pequeño país asiático en Sotogrande.

Se licenció en Derecho por la Universidad de Warwick - J.J. MADUEÑO

Amazona imperial dentro de la cancha, fuera parece una frágil adolescente de amplia sonrisa. Se licenció en derecho por la Universidad de Warwick y sus estudios de posgrado, sobre Geopolítica y Seguridad Transnacional, los ha hecho en el King’s College de la Universidad de Londres. En su país su actividad se enfoca a causas benéficas.

Raza de ganadores

Por otro lado, también estuvo el príncipe Bahar Jeffrey. El sobrino del sultán no se quedó en la sombra y brilló con luz propia en el torneo. Fue elegido el mejor patrón que ha pasado este verano por las canchas gaditanas. Un galardón que fundamentó en la victoria del equipo de la princesa y en la suya propia, ya que su equipo fue el vencedor de la Copa de Plata que precede al torneo principal, que acabaría ganando el equipo vinculado a la familia del jeque de Dubai, Mohamed bin Rashid Al Maktum.

Durante los torneos también hizo acto de aparición el hermano del sultán y padre del príncipe Bahar Jeffrey, el príncipe Jeffrey. El multimillonario de Brunéi es un avezado jugador de polo del que su hijo y sobrina han heredado la afición por este deporte. El hermano del Sultán destacó sobre la cancha hasta que las nuevas generaciones familiares le han cogido el relevo. Durante la final de la Copa de Oro, el torneo de más rango de cuántos se celebran en Sotogrande, se le pudo ver acompañado de su hijo y junto al Rey Emérito Don Juan Carlos, con quien estuvo sentado y con el que comentó los detalles de la gran final, celebrada entre el Ayala Polo Team de la familia Zóbel -promotores de este deporte en Andalucía- y el Dubai Polo Team, que acabaría llevándose la competición.