Las axilas sin depilar de Lola Kirke, la sorpresa de la alfombra roja de los Globos de Oro

Lola Kirke, actriz muy conocida por su papel de 'Hailey Rutledge' en la serie 'Mozart in the Jungle', dejó con la boca abierta a los asistentes del evento tras presumir de axilas pobladas en la alfombra roja de los Globos de Oro 2017.

Hasta el momento, tabloides de todo el mundo se están preguntando por qué Lola decidió ir con sus axilas peludas a la 74 gala la pasada noche 8 de enero que acogía el hotel Beverly Hilton.

En un primer momento, la llamativa decisión de la estrella no se notó, pues Kirke posó -para los medios presentes- con los brazos pegados al cuerpo y lució un vestido en tonos pastel muy favorecedor que eclipsó por un momento sus axilas sin rasurar.

Pero como era de esperar poco tiempo se podría ocultar tal hallazgo, y un intrépido paparazzi se encargó de divulgar dicha imagen que ha corrido como la pólvora por las redes sociales.

Lola Kirke showed off her armpit hair in a strapless gown at the #GoldenGlobeshttps://t.co/BWUpFWScRTpic.twitter.com/ttOXn8Subv