Avicii se suicidó con un cristal roto Según el portal «TMZ», el afamado DJ sueco utilizó una botella de vino para acabar con su vida

Cada vez se van conociendo más detalles sobre la muerte del famoso DJ sueco Avicii, de 28 años, quien murió hace unos días en Omán. Según el portal «TMZ», el creador se habría quitado la vida –algo que ya se intuía– utilizando un cristal roto.

Las fuentes consultadas por «TMZ» sostienen que el DJ usó una botella de vino partida para causarse una herida mortal, aunque aún no ha trascendido si fue en el cuello o en las muñecas. Los últimos años de Avicii estuvieron marcados por una pancreatitis aguda y por su retirada de la música. Tras su gorra y gafas de sol, informábamos en ABC hace unos días, se ocultaba un ser introvertido que se agarró a la botella para calmar la ansiedad y el estrés derivado de sus actuaciones, que llegaron a rondar los 320 en tan solo un año.

La familia del DJ dijo hace unos días que Avicii ya no tenía «fuerzas» para luchar y que solo buscaba la «paz», dando a entender su deseo de quitarse la vida. «Tim no estaba hecho para la maquinaría en la que estaba metido, era un chico tierno que amaba a sus seguidores pero evitaba los focos», dijeron en un comunicado, que asegura que el músico será querido y extrañado «para siempre».

En lo sentimental, no fue hasta hace unos días cuando el mundo entero puso cara a la novia «secreta» de Avicii. Tras su muerte, se recordaron las exparejas del DJ, a las que ahora hay que sumar la novia oficial, Tereza Kačerová, una modelo checa con la que el sueco mantenía una relación en el momento de su muerte.

Kačerová publicó hace unos días una dura carta en Instagram junto a un vídeo con fotos de los dos solos y alguna más con Lucas, el hijo de la modelo, con quien el DJ tenía una excelente relación. «Querido Tim, he pasado los últimos días esperando despertarme, que alguien me dijera que todo era una broma, un error. Es ahora cuando me doy cuenta que nunca volveré a verte», escribió la joven.