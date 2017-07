Ashton Kutcher se enfrenta a los paparazzi

Desde que se produjera su salto a la fama, Ashton Kutcher ha estado constantemente en el foco de la prensa del corazón. Sus relaciones con Demi Moore y, más tarde con su actual mujer Mila Kunis, le han colocado en el blanco pefecto de los paparazzis. Pero en esta ocasión el actor ha estallado cansado de que las revistas publiquen fotografías de sus hijos sin pixelar sus caras.

El intérprete ha explotado y ha lanzado varios mensajes en su cuenta de Twitter en los que pide a la prensa que no hagan más fotografías a Wyatt Isabelle (de 2 años) y Dimitri (de siete meses): «Ellos no has escogido una vida ante el ojo público».

l continue to kindly ask, Please don't post/publish photos of our kids. They haven't chosen life in the public eye.