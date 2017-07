Ashton Kutcher se defiende de las acusaciones por una polÃ©mica publicaciÃ³n sobre las mujeres

El actor Ashton Kutcher ha anunciado el miércoles una convocatoria a través de LinkedIn para abrir una discusión sobre la igualdad de género en el lugar de trabajo.

No obstante, el actor ha recibido una respuesta negativa de los medios de comunicación social debido a las preguntas y puntos de discusión que publicó en la red social.

Publicación de Ashton Kutcher en la red social - LINKEDIN

Alguno de los puntos que Kutcher ha propuesto fueron: «¿Qué consejos podemos darles nosotros a las empresas?», «¿Cuáles son las reglas para tener citas en el lugar de trabajo? o «¿Cuáles son los límites?»

A raíz de la publicación, varios seguidores de LinkedIn han empezado a responder de una forma negativa tildando al actor de machista, mientras otros criticaban las preguntas por Twitter.

El CEO de la empresa Paradigma, Joelle Emerson, ha contestado: «Estas definitivamente no son las preguntas correctas. La mayoría se basan en suposiciones erróneas y en mitos problemáticos».

En su defensa, Kutcher ha difundido cinco tuits donde explicaba las razones por las cuales había publicado ese post en LinkedIn.

thank you everyone for the feedback on the questions I posted on LinkedIn. Good and bad. Already a learning experience. — ashton kutcher (@aplusk) 7 de julio de 2017

Looking to host an open live conversation on Monday morning on my FB page about gender equality in the work place — ashton kutcher (@aplusk) 7 de julio de 2017

I've already offended some folks by asking the wrong questions. I'm certain given the sensitivity of the topic I will say other things wrong — ashton kutcher (@aplusk) 7 de julio de 2017

Hope we can find space to be wrong in the pursuit of getting it right. — ashton kutcher (@aplusk) 7 de julio de 2017

We have centuries of ground to make up in a short order & I don't want the basics to be off limits. some clearly don't yet get the basics. — ashton kutcher (@aplusk) 7 de julio de 2017

«Gracias a todo el mundo por las respuestas sobre las preguntas que publiqué en Linkedin. Buenas y malas. Ha sido una experiencia de aprendizaje», ha contestado el actor e inversor en Twiter.

«Ya he ofendido a algunas personas por hacer las preguntas equivocadas. Estoy seguro de que dada la sensibilidad del tema diré más cosas erróneas. Tengo la esperanza de que equivocándonos consigamos llegar al buen camino».

En la conferencia convocada, además del actor, estará presente Effie Epstein, su compañero en «Sound Ventures». Está previsto que la discusión sea retransmitida en Facebook este lunes por la mañana.