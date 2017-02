Ashton Kutcher, contra explotaciÃ³n sexual infantil

Ashton Kutcher se pronunció en contra de la explotación sexual infantil en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en Estados Unidos. El actor enfatizó su compromiso por una niñez feliz y por lograr que la sociedad y los gobiernos se comprometan a ello.

Kutcher habló sobre «Thorn: Digital Defenders of Children», un software que combate la explotación sexual de niños en el mundo.

«Mi trabajo es como el director y cofundador de Thorn. Creamos un software que combate el tráfico humano y la explotación sexual de niños. Esa es nuestra principal misión. Mi otro trabajo es ser padre de dos niños, una de dos años y otro de dos meses. Y como parte de ese trabajo que tomo muy en serio, creo que está en mi defender el derecho de encontrar la felicidad y asegurarme que la sociedad y el gobierno lo defienda también», expresó Kutcher.

«Como parte de mi trabajo antitráfico he conocido víctimas en Rusia, en India, víctimas que han sido traídas desde México, Nueva York, Nueva Jersey, de todo mundo. He estado en asaltos del FBI donde he visto cosas que ninguna persona debería ver. He visto un video donde un niño de la misma edad que mi hija es violado por un estadounidense que era un turista sexual en Camboya», relató el actor.