Ashley Graham, la primera modelo «curvy» que se cuela en la lista de las mejor pagadas

La revista «Forbes» acaba de publicar la lista de las modelos mejor pagadas del mundo que, por primera vez en quince años, no encabeza la brasileña Gisele Bündchen, sino Kendall Jenner con más de 18 millones de euros.

Otra de las grandes novedades de 2017 es la entrada en el ránking de Ashley Graham, el icono de los «cuerpos reales», concretamente en el número diez con más de cuatro millones de euros. Por primera vez, una maniquí de tallas grandes se cuela en la lista de la publicación. Gracias a su trabajo y esfuerzo, la top estadounidense de 30 años se ha hecho un hueco dentro del mundo de la moda y ha ayudado a cambiar el canon de belleza a nivel mundial.

«El consejo que doy a las mujeres para que se sientan más atractivas es que se miren en el espejo y se digan estas afirmaciones: 'Soy hermosa. Soy atrevida. Soy brillante. Soy atractiva. Se lo merecen'», contó en una entrevista reciente. Se define a sí misma como una «activista del cuerpo», focalizándose en ayudar a chicas con trastornos alimenticios .

El atractivo y la sensualidad no guardan relación con la edad o el peso, algo que ha demostrado muy bien Graham. Con una talla 46, la modelo ha conseguido convertirse en todo un referente y en un ejemplo de cómo triunfar en un sector tan competitivo como el de la moda. Tiene curvas de infarto y no puede estar más orgullosa de ellas, de hecho, siempre que pisa una alfombra roja hace que todas las miradas se centren en ella por lo sexys que son sus «looks». Se atreve con todas las tendencias y no tiene reparos en posar en biquini, como tampoco de compartir en las redes sociales imágenes sin retoques en los que se aprecia que tiene defectos, como el resto del mundo.

Graham ha protagonizado varias portadas de revistas, incluso ha llegado a posar desnuda para varias de ellas. En febrero del pasado año lo hizo para la publicación «Sports Illustrated» y poco después en «V Magazine», fotografiada por el gran Mario Sorrenti en un número titulado «Body Beautiful».