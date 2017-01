Arrestan a Shia LaBeouf en una protesta contra Trump

Shia LaBeouf, de 30 años, ha sido detenido por la Policía este jueves tras protagonizar una pelea en una instalación -situada en el Museum of the Moving Image de Queens (Nueva York)-, que ha realizado junto a otros dos artistas para protestar contra el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta tiene una cámara que grabará los próximos cuatro años de legislatura con el fin de que los ciudadanos se acerquen y repitan «él no nos dividirá».

Al parecer, según fuentes policiales, un viandante se acercó al protagonista de «Transformers» y, sin mediar palabra, LaBeouf le arrancó la bufanda y le arañó el cuello. Las autoridades que se encontraban en el lugar decidieron pararle y llevarle a comisaría.

Aunque las circunstancias permanecen todavía sin esclarecerse, un vídeo subido a Twitter muestra el momento en el que los policías arrestan al intéprete.

El actor, que fue puesto en libertad horas más tarde del incidente y acusado de un delito menor de agresión, regresó al lugar de los hechos, donde le esperaban algunos seguidores, según asegura el «NY Daily News». La cuenta oficial de la instalación en Twitter afirma que LaBouf fue víctima de un ataque racista.