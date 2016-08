Arrestan a Chris Brown tras apuntar a una mujer con una pistola

El cantante Chris Brown ha sido arrestado este martes por amenazar, en teoría, a una mujer con una pistola. La supuesta víctima había avisado a las autoridades el día anterior. La investigación del suceso continúa aún en marcha.

La Policía tuvo que esperar hasta la última hora de la tarde para registrar su vivienda, pero ha permanecido durante toda la jornada en sus alrededores. Durante dicho período, el cantante negó todas las acusaciones en su cuenta de Instagram, donde colgó varios vídeos en los que aseguró «vais a entrar directamente aquí y no vais a ver nada». El artista aprovechó también para criticar la acción de las autoridades, y para negar cualquier tipo de acusación.

Por su parte, el teniente de la Policía de Los Ángeles, Chris Ramirez, aseguró que el arresto se produce por «asalto a mano armada», aunque rechazó incidir en detalles del suceso y de una investigación que continúa en curso. Instantes previos a esta declaración, los medios «TMZ.com» y «Los Angeles Times», aseguraron que Chris Brown había apuntado con un pistola a una mujer tras una discusión»

Según algunas fuentes, el suceso ocurrió en el interior de una casa en la que el cantante Ray J estaba haciéndose un tatuaje. Supuestamente, una de las mujeres que permanecían en la vivienda le pidió que se marchara, tras haber mantenido una fuerte discusión. Como respuesta, Brown le habría apuntado con el arma. A pesar de ello, otra de las personas que estaban presentes aseguró que el intérprete estaba durmiendo en el lugar.

La Policía recibió la llamada de socorro alrededor de las 3.00 de la madrugada, pero tuvo que permanecer rodeando la casa durante horas antes de recibir la orden de registro a primera hora de la tarde.

Las autoridades han rodeado la casa del cantante californiano hasta que han obtenido la orden de registo - REUTERS

Durante el desarrollo del registro, se pudo ver a Brown en el porche de su casa en la compañía de un agente de policía y de su abogado, Mark Geragos, que ha rechazado realizar declaraciones.

«No he podido dormir la mitad de la maldita noche por todos esos... helicopteros, motos de alrededor. La Policía esta fuera en la puerta», aseguraba Chris Brown en otro de los tres vídeos que ha colgado en Instagram mientras esperaba la entrada de las autoridades en su vivienda. «Todo lo que me preocupa es que estáis ensuciando mi nombre, mi reputación y mi integridad» quiso añadir, mientras aseguraba que no había hecho nada malo y criticaba la actuación policial. «No vais a encontrar nada aquí, idiotas», aseguró.

A lo largo de los últimos años, Chris Brown ha enfrentado varios problemas con la ley. En 2009 fue declarado culpable de agredir y proferir amenazas de muerte contra la cantante Rihanna, que entonces era su pareja. Posteriormente violó su libertad condicional al agredir a una persona en la ciudad de Washington en 2013, un incidente por el que fue condenado a un año de cárcel.