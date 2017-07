Ariel Winter se defiende contra los que la acusan de Â«gordaÂ»

Ariel Winter, de 19 años, se ha vuelvo a ver envuelta en una polémica por su físico y su forma de vestir. La actriz de «Modern Family» ha dirigido un mensaje muy claro a través de sus redes sociales a todos aquellos que critican su estilismo y que le escriben comentarios ofensivos. En su cuenta de Twitter ha publicado: «Bastante enfadada porque la gente se centre en el hecho de que llevo shorts, el comentario de que me he embutido en ellos y la idea de que no está bien que yo los lleve. Es verano. Superadlo. No soy una puta por llevar shorts y tops de tirantes. Soy una chica normal».

Fue una fotografía que compartió el pasado viernes lo que encendió su perfil de Instagram -con 3,5 millones de seguidores-, llenándolo de comentarios en los que la llamaban «gorda» o «stripper». En dicha imagen, en la que posaba con sus amigos, lucía un pantalon corto negro a juego con un top lencero.

Squad💰 Una publicación compartida de ARIEL WINTER (@arielwinter) el 13 de Jul de 2017 a la(s) 1:52 PDT

En su cuenta de Twitter escribió un mensaje dirigido a quienes disfrutan haciendo daño a otras personas, que ha sido muy aplaudido: «Mis shorts me sientan bien y todo lo que hago está bien. Por favor, dejad a las chicas jóvenes en paz. Estamos simplemente viviendo nuestras vidas. Es realmente un problema que tengamos que lidiar con estos comentarios hoy en día. Por favor, dejad de criticar todo lo que todo el mundo hace».

No es la primera vez que la intérprete ha tenido que salir en su defensa debido a las críticas sobre su cuerpo. Concretamente, el pasado mes de septiembre se vio en la obligación de pedir un «alto al odio» en Instagram. Y es que cada vez que Winter publica una imagen en la red social o bien es fotografiada en un acto público es sometida a un gran acoso por parte de los usuarios. La actriz ha puntualizado la importancia de aceptarse a uno mismo para poder superar los comentarios negativos procedentes de aquellas personas, cuyo objetivo es mermar el autoestima de los demás.

Su papel de Alex Dunphy en la serie cómica «Modern Family», le ha reportado fama y un reconocimiento dentro de la industria del entretenimiento, pero el precio que está pagando por ello es alto pues está expuesta a críticas constantes. «Las mujeres en esta industria estamos sexualizadas al máximo y somos tratadas como objetos. En cada artículo que tenía que ver sobre mí en una alfombra roja se hablaba de mi escote. Y eso es por lo que me reconocería todo el mundo», respondía en una entrevista para la revista americana Glamour en 2015, cuando reveló que se había hecho una reducción de pechos.