Ariel Winter, la actriz de «Modern Family», responde a los que la llaman gorda

Durante los últimos años la joven de 18 años ha tenido que sufrir numerosos comentarios despectivos sobre su cuerpo a través de las redes sociales, pero la actriz de «Modern Family» está orgullosa de sus curvas y no las esconde, todo un ejemplo a seguir.

Ariel Winter, que se encuentra de vacaciones en Bora Bora, no ha tenido ningún reparo en compartir a través de su cuenta de Instagram varias instantáneas del viaje, incluyendo la exposición de su cuerpo en bañador, algo que ha provocado una «guerra de comentarios» entre defensores y atacantes.

Y'all there are stingrays in the water😯 Una foto publicada por ARIEL WINTER (@arielwinter) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 2:51 PST

A pesar de que la actriz tiene un enorme éxito en las redes sociales, pues cuenta con casi tres millones de seguidores en su perfil de Instagram, Ariel es muy a menudo víctima de comentarios negativos sobre su cuerpo desde que comenzó en la famosa serie «Modern Family», en 2009. Al contrario que numerosas estrellas, la actriz tuvo que someterse en 2015 a una reducción de pecho. «Ya no podía soportar el dolor», dijo durante una entrevista a la revista Glamur en la que explicó que había sufrido problemas de espalda. «Estoy muy aliviada. Lo hice por mí misma, no puedo describir con palabras lo increíble que es sentirse bien. Ahora la gente me mira a los ojos», dijo riendo.

Harta de recibir todo tipo de insultos y menosprecios, la actriz decidió publicar un mensaje, el pasado mes de septiembre, dirigido a todos los que la critican. «Cada vez que alguien me pregunta por qué no guardo la línea me da la oportunidad para reafirmar a mis fans, incluso a mí misma, que la aceptación de uno mismo es muy importante. Los que me dicen cosas tan duras en Instagram, gracias por esta oportunidad, pero la pregunta que me hago cada vez que leo estos comentarios desagradables es si es así como tratan a un extraño, cómo deben hablarse a sí mismos», escribió la actriz.

🐰 Una foto publicada por ARIEL WINTER (@arielwinter) el 28 de Oct de 2016 a la(s) 4:05 PDT

El mensaje terminó con una petición. «Detener el odio. Aceptar todo y enteraros de que son los defectos los que conducen a la perfección. Amo a mis fans y amo a mis matones porque realmente necesitan amor», concluyó.

El discurso, que conmovió a miles de personas, llegó hasta la famosa marca de cosméticos «Dove» que contó con ella para una campaña publicitaria llamada #SpeakBeautiful. La actriz confesó que en un principio al leer los mensajes de desprecio intentó cambiar, pero más tarde se dio cuenta de que «hay gente que siempre me odiará, no importa lo que haga. He intentado cambiar durante años porque pensaba que si perdía peso o vestía de otra forma empezaría a recibir buenas críticas, pero ahora lo único que pienso es que de joven debí tener la actitud que tengo ahora y no tratar de igualar los estándares de los demás», explicó durante una entrevista.